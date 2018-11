Sonderingene mellom regjeringen og KrF har startet

Frp-leder Siv Jensen og KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad kom torsdag ettermiddag til regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 i Oslo til nye sonderinger om regjeringsforhandlinger.

Senere kom også Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er viktig at vi setter oss ned og begynner å snakke sammen, sier hun til TV 2. Hun lover at hun og Venstre vil gjøre sitt for å få en regjeringsutvidelse på plass.

– Planlagt

– Vi håper å få KrF med på laget, sier Grande, som samtidig avviser at det er krisestemningen etter KrFs taxfree-finte mot Frp.

– Vi har planlagt i lang tid at vi må komme i gang, sier hun.

Også Høyre-nestleder Jan Tore Sanner skal være til stede under sonderingsmøtet.

Tirsdag ble regjeringen og KrF enige om et budsjettforlik. Men onsdag sørget KrF for at en av Frps viktige symbolsaker, nemlig muligheten for å bytte taxfreekvoten på tobakk inn i to ekstra flasker vin, ble nullet ut, noe som fikk begeret til å flyte over i Frp-leiren.

Freder regjeringen

Tidligere torsdag ble det klart at KrF freder regjeringen i saken om terrorsikring. Partiets medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Hans Fredrik Grøvan, fortalte at KrF mener regjeringens oppfølging av terrorsikring har vært «sterkt kritikkverdig», men partiet vil ikke gå inn for mistillit, slik både Ap og SV har kunngjort at de vil.

Overfor NTB bedyrer Grøvan at de forestående regjeringssonderingene ikke hadde hatt noe å si for partiets konklusjon i den saken.

Kilder i Høyre sier til NTB at selv om det pågår sonderinger, blir det neppe noen forhandlinger før over jul. Og de vil finne sted et annet sted enn på Jeløya, der Høyre, Frp og Venstre forhandlet fram sin regjeringsplattform i januar i fjor, sies det.

