Trur dei store sakene stel merksemda frå mykje god Sp-politikk

Etter kommunevalet i 2019 var stemninga høg blant den store flokken av nyvalde Sp-ordførarar som møttest til konferanse.

To og eit halvt år og eit stortingsval seinare har kvardagens slått inn. Korleis er det eigentleg å vere lokale forvaltarar av Senterpartiet i tider som dette?

Berit Hundåla, Sp-ordførar i Vefsn kommune i Nordland, går ikkje med på at partiet er i ei skjebnetid.

– Eg trur at vi har veldig utolmodige veljarar. Mange trudde at det var snakk om eit knips, og så hadde ein fått til endringar. Men slik er ikkje det politiske livet, det tek tid for ei ny regjering å få snudd ei skute.

Ordføraren beklagar ikkje utolmodet.

– Det er bra, og det er viktig med trykk inn mot at regjeringa skal levere.

Ho lovar at det framleis er artig å vere ordførar for Sp.

– Det skjer mykje positivt, både i vår kommune og elles. Vi greier å levere på punkt etter punkt av lovnadene.

Den største sigeren til partiet på Helgeland er gjenopninga av høgskulen på Nesna.

Hundåla seier ho er forundra over at folk er så opptekne over at Sp skal levere, og ikkje Ap.

– Det er to parti i regjeringa. Kanskje handlar det om at folk, også dei som ikkje røysta Sp, er opptekne av dei punkta som Sp løfta fram i valkampen, distriktspolitikk, tenester nærme folk, desentraliserte løysingar.

Sjølv har ho stor tru på den sittande regjeringa.

– Regjeringa har sitte med makta berre eit halvt år, og kjem til å få til mykje bra også dei neste tre å.

Ho meiner dei viste eit godt døme på det då dei la fram statens tilbod i jordbruksforhandlingane.

– Det er eit godt utgangspunkt for forhandlingar, seier Hundåla, som for nokre år sidan var nestleiar i Norges Bondelag og del av landbrukets forhandlingsutval.

Ho seier at sjølvsagt er jordbruksforhandlingane viktige for Sp.

– Sp er på ein måte det partiet som dei fleste bøndene har tiltru til. Sp har landbrukspolitikk veldig høgt i programmet sitt, det same med matvareberedskap og jordvern.

Store forventingar til Sp i regjering

I Nordre Land i Innlandet seier ordførar Ola-Tore Dokken at dei også merkar presset.

– Det var store forventingar til Sp i regjeringa, og utolmodigheita er stor. Men det er mykje god Sp-politikk som blir gjennomført, men som ikkje får merksemd, seier Dokken.

– Auka kostnader, krig og avsluttinga av pandemien overskygger resten av det politiske arbeidet.

Og visst blir lokale representantar konfrontert med den politikken som blir ført sentralt.

Dokken fortel at då kommunen hadde møte med den lokale landbruksnæringa, stilte det opp om lag 100 bønder.

– Dei beskriv ein situasjon som er dramatisk når det gjeld å handtere kostnader. Jordbruksforhandlingane er viktige, og det tilbodet som vart lagt på bordet er eit steg i rett retning.

Men med dei frustrasjonane som er i næringa og det inntektsgapet som framleis er der, ventar han seg krevjande forhandlingar.

– Vi får ikkje tatt inn alt på ein gong, eg trur vi må ha litt tolmod.

– Svartmåling mange dagar på rad

I Tynset i Innlandet seier ordførar Merete Myhre Moen at ho hadde håpa at målingane kunne sett betre ut.

– Det er så stor merksemd rundt målingane, og når det går dårleg, blir det svartmåling mange dagar på rad.

– Det skjer mykje bra i politikken, men det druknar i dei store sakene og utolmodige veljarar.

Ho peikar på straumprisar og drivstoffprisar som engasjerer folk.

– Regjeringa fekk ein tung start med fleire kriser, den neste kjem før den første er ferdig. Men det mest krevjande er utolmodigheita til alle som ventar at ting nærast skal fiksast over natta. Det er det ingen realisme i.

Ho håpar at folk kan vere litt tolmodige.

– Å snu kurs og drive politikk tek tid.

Moen seier at dei lokale Sp-representantane ikkje blir konfrontert med regjeringas politikk i det daglege.

– Men det kjem sjølvsagt litt stikk no og då, om at dei må få ut fingeren og begynne å levere.

Moen trur ikkje folk har oversikt over det regjeringa faktisk har levert.

– Eg veit ikkje om det er folk som ikkje er mottakelege for bodskapen, at media ikkje er interessert i det, eller om det er andre årsaker.

Ho ser jordbruksforhandlingane som ein sjanse for partiet til å kome på offensiven.

– Det er kjerneverljarane det handlar om. Mistar dei trua, då blir det kritisk. Det er difor dette oppgjeret blir så avgjerande. Då eg såg statens tilbod vart eg letta.

Ulike kvardagar

Bror Helgestad, ordførar i Østre Toten i Innlandet seier dårlege målingar for partiet nasjonalt ikkje påverkar kvardagen deira.

– Er du realpolitikar og ikkje partipolitikar i kommunane, så er det ikkje noko problem.

Situasjonen nett no er at Helgestad svært nøgd med statens tilbod i jordbruksforhandlingane.

– Men så er vi ikkje så glade for Trygve Slagsvold Vedum sitt standpunkt om sjukehusplassering i Innlandet. Det er er plussar og minus med alt, men med Sp er det stort sett plussar.

– Blir du konfrontert med det regjeringa gjer?

– Folk er urolege for at alt blir dyrare, og for at lønene ikkje vil henge med. I Noreg er det staten som har hand om energien, og når staten blir rikare og vanlege folk fattigare fordi dei må betale meir for straum og drivstoff, er det vanskeleg å forklare.

Ordføraren meiner regjeringa burde vore flinkare til å forklare kvifor dei gjer dei grepa dei gjer.

– Eg trur folk hadde forstått om dei hadde fått ei forklaring.