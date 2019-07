Trump signerte lov som sikrer at 11. september-fond aldri går tomt

Signeringen fant sted i rosehagen utenfor Det hvite hus, der Trump var omgitt av 60 av personene som var blant de første som rykket ut til stedene som ble angrepet.

– Dere inspirerer hele menneskeheten, sa Trump og kalte de som rykket ut for å hjelpe terrorofrene, for «ekte amerikanske krigere».

Annonse

Republikanere og demokrater i Kongressen er tidligere blitt enige om loven som innebærer at fondet skal opprettholdes fram til slutten av 2092, noe som i praksis gjør det permanent.

Fondet besto i utgangspunktet av 7,4 milliarder dollar – tilsvarende nesten 65 milliarder kroner. Beholdningen har imidlertid minket raskt, og nylig ble erstatningsbeløpene kuttet med opptil 70 prosent.

Fondet har fått inn søknader fra over 40.000 mennesker. Erstatningene blir gitt til personer som har sykdommer som potensielt skyldes at de befant seg like ved World Trade Center i New York, Pentagon i Washington eller Shanksville i Pennsylvania under angrepet.