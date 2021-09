Da Nationen møtte utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje under Senterpartiets valgvake, der han rapporterte for danske Weekendavisen, spådde han at både meningsmålingene og hovedstadsmediene kom til å undervurdere Senterpartiets oppslutning.

Det viste seg å stemme.

Nå sier Toje at de samme mediene er i ferd med å forhåndskonkludere om at Sp til syvende og sist vil akseptere å sitte i regjering med SV.

– Jeg er ikke like overbevist om at SV kommer i regjering, sier Toje, og utdyper:

– Sett med Sps øyne, vil det være svært vanskelig å gå i regjering med SV. De politiske prosjektene til Sp og SV er ikke gjensidig forsterkende. Det er et ganske betydelig potensial for at både Sp og SV kan «blø i hjel» i en slik regjering og nulle ut hverandres kjernesaker, sier kommentatoren.

Han leser Vedums avvisning av å møte SV-leder Audun Lysbakken som at partiet fortsatt står fast på en mindretallsregjering med Ap.

– Bruke SV til å nulle ut Sp

Toje oppsummerer valgkampen slik:

– Det har vært en hånlig tone mot Senterpartiet i mediene, sier han, og beskriver stemningen under Sps valgvake på følgende måte:

– Det var en følelse av angst, fordi enkelte meningsmålinger hadde vist partiet nede på 10-tallet, noe som ikke stemte med følelsen i Sp-rørsla. Derfor ble det en voldsom forløsning da de gjorde det bra.

Han peker på at hovedtrekket i årets valg er at Sp har gjort sitt nest beste valg siden 1993, mens Ap har gjort sitt nest dårligste siden 1924. Da spiller det mindre rolle om Sp endte på 13 eller 16 prosent, mener analytikeren, som oppsummerer valget slik:

«Sp er Norges tredje største parti og det eneste partiet som kan komme i regjering begge veier».

Sp-ere som nå tar til orde for å få med seg SV i regjering, svekker Sps forhandlingsposisjon, tror forskeren:

– Jeg tror Aps plan er å bruke Sp til å nulle ut SV og bruke SV til å nulle ut Sp og i midten av dem skape et mye bredere rom for det mandatet Ap bringer med seg.

– Har sterke kort på hånden

Toje er overrasket over at Støre fikk ta regien over forhandlingene allerede noen dager etter valgdagen, ved å invitere Vedum hjem på middag.

Han stiller spørsmål ved om det ikke har sunket inn hos Sp at ingen andre partier har gått så mye fram som dem.

– Sp har ganske sterke kort på hånden. De kan danne regjering med Høyre og Frp, mener forskeren.

Han presiserer at Sp neppe vil gjøre det, siden de ikke har gått til valg på det.

– Men det finnes en grense for hvor lang man kan dytte Sp, og de vil kunne spørre seg om de ville få mer Sp-politikk med en annen konstellasjon. Det har Trygve med seg i forhandlingene, sier Toje.

Han mener det vises:

– Jonas er et eneste stort smil og framstår forståelig nok som ekstremt lettet. Mens Trygve framstår mer avventende og kanskje til og med litt mer innbitt, sier forskeren.

– Jeg tror nok at Sp går inn i dette med en plan. Jeg blir overrasket om den planen ikke er å stenge SV ute, sier Toje.

– Hvor realistisk er det at Sp vil gå inn i en regjering med Høyre og Frp etter at de har hatt dem som perfekt motstandere fram mot årets valg?

– Det er ikke det beste poenget i menneskehetens historie. Men det er en mulighet. Sannsynligvis er det ikke aktuelt i dette valget. Men blir Sp demoralisert mot neste valg, vil det tvinge seg fram en debatt, sier han.

Toje presiserer at det nå framstår avklart at Sp tilhører rødgrønn side, og at de har mer spillerom der enn i det gamle sentrum av norsk politikk. I tillegg sitter Sp over skrevs på den viktigste skillelinjen i norsk politikk: sentrum/periferi, sier han.

– Rives i filler

Hvis Sp blir tvunget i regjering med SV, er det vanskelig for å dem å godta en mer liberal innvandringspolitikk, regressive skatter på miljø og et avgiftshopp som rammer folk med lite penger, mener forskeren.

På hver side sitter motstanderne klare til å fyre løs mot SV og Sp.

– Dersom de inngår smertefulle kompromisser, vil Sp rives i filler av Frp og SV av Rødt, sier Toje.

For SV vil det være problematisk med et fyrig Rødt på Stortinget og en MDG-benk som hyler at det ikke er nok, uansett hvilke seire SV oppnår, ifølge forskeren:

– Så regjering er ikke nødvendigvis helsebringende for SV.

Sist de rødgrønne satt i regjeringen sammen, kostet det Sp, og særlig SV, mange velgere.

Superdepartement for Trygve?

Uten SV i regjering, vil Sp få mer plass til å bre ut vingene og få flere ministre, tror Toje. Aps ryggmargsrefleks er at de skal ha alle de tunge ministerpostene, ifølge forskeren.

– Så vil Ap si at de kan gi finans til Trygve, for å se at Sp om fire år ligger på sju prosent oppslutning igjen. Men det kommer ikke Sp til å gå med på, sier han, og retter et stikk til Ap:

– Ap er i ferd med å bli som Østerrike, et lite land med en imperiehovedstad. De har et selvbilde av å være 40 prosent parti, og mannskap til det samme, men de kommer ikke til å gi ved dørene, sier Toje.

I en normal situasjon ville Sp tatt næringsdepartementene, som landbruk, fiskeri og olje, tror han.

– Sps mentalitet er at det er det som betyr noe. Alt annet er bare snakk. Men vi lever i en tid der snakk er det som genererer stemmer, altså kulturspørsmål. Sp kommer ikke til å være like sensitive som Frp overfor innvandringsspørsmål, men de er fortsatt sensitive. Import av IS-krigere kommer til å være like ille for Sp som for Frp, sier Toje.

– Kanskje vil man kunne lage en drømmepost av en superminister til Trygve, med et sammenslått olje- og næringsdepartement? spør han.

Både Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad er kandidater til finansministerposten. Det er ikke en gavepakke, sier Toje:

– Siv Jensen og Kristin Halvorsen gikk inn i Finansdepartementet og kom ut igjen etter 10 år eldre. Som finansminister kan man ikke lede partiet. Og man blir usynlig.

Sp vet at for å opprettholde oppslutningen, må de levere blanke seire ved å reversere Solberg-regjeringens sentraliserende reformer.

– Men de har ikke mulighet til å reversere alt. Det har Trygve selv sagt. De må nok tenke litt defensivt, sier han.

Har ikke Sp SV med, vil det være lettere å ha kontroll med regjeringen, tror han:

– Jeg er glad i SV, og det er mange flotte og flinke folk der. Men et litt sindig Sp kan lett komme på bakfoten i møte med et hyper-mobilisert SV.

– Det nye Arbeiderpartiet

Ifølge Institutt for samfunnsforskning har Sp en noe høyere andel velgere med lav inntekt og lav utdanning.

– Sp er det nye Arbeiderpartiet og folk flest-partiet, sier Toje.

I valget fikk Sp rundt 400.000 velgere, 100.000 flere enn valget i 2017. En god del av dem kommer fra Høyre og Frp, en mindre andel er tidligere Ap-velgere og en del er dem som ikke stemte i forrige valg, som hjemmesittere og nye velgere.

Sps krevende prosjekt blir å holde på disse velgerne fram mot valget i 2025.

Toje viser til da Høyre og Frp satt alene i regjering.

– Jeg er sikkert på at ledelsen i Sp har fått med seg at så lenge begge partiene satt alene i regjering, klarte de å bevare oppslutning og prosjektet gikk forbløffende greit. Da de ble en større regjering, begynte Frp å tape.

Tror Sp vil berede grunnen om EØS

Han mener muligheten for «krøll» mellom Ap og Sp om EØS også øker med en større regjering.

– Jonas Gahr Støre er pro-EU og det er også det utenrikspolitiske etablissementet i Ap. De har lovet en mer aktiv utenrikspolitikk. Det kan lett ende opp med å bli en mer europeisk utenrikspolitikk, noe jeg vil tro Sp ikke ønsker, sier forskeren.

– Vil ikke SV være en god støttespiller for Sp om EØS?

– Hvor dypt stikker denne enigheten? For Sp har målet hele tiden vært og bli kvitt EØS-avtalen. På grunn av brexit er det nå et nytt mulighetsvindu for å diskutere Norges tilknytning til Europa.

Toje mener det går «overraskende bra» i Storbritannia økonomisk.

– Jeg tipper at Sp-ledelsen følger nøye med på den britiske erfaringen, for å se om det gir en mulighet for en folkeavstemning om EØS. Det er jeg ikke sikker på om SV ønsker, sier Toje, og grunngir det slik:

– Med SV vil man få en utredning som minner mye om dem vi har fått tidligere, der en dedikert EU-tilhenger skriver en utredning for å forklare hvor bra EØS-avtalen er. Mens brexit har jo vist at det har gått helt greit. Vi trenger å lære av brexit, sier Toje.

Sp ønsker et alternativ til EØS-avtalen, før de forlater den.

– Det er bare én måte å melde seg ut av EØS på og det er gjennom en folkeavstemning. EU kommer ikke til å forhandle med ett land. Det må bli som med brexit: du har avstemningen og så har du forhandlingene.

Erfaringene fra britisk økonomi gjør at situasjonen ikke er den samme som under folkeavstemningen om Norges tilknytning til EU i 1994, mener Toje:

– Jeg vil tro at Sp vil bruke disse årene i regjering til å forberede opinionen på den type debatt. Sps mål vil være en folkeavstemning om EØS-avtalen.

Sp-Medie-Norge: 1–0

Ifølge kommentatoren har hovedstadsmediene «nok en gang» gått på et tap under årets valg fordi de ikke klarte å fange de viktigste trendene.

Toje mener de framstilte det som at MDG og SV kom til å gjøre brakvalg, mens Sp og Frp endte med å gjøre «overraskende gode valg». Han mener også meningsmålerne bør spørre seg hvordan et parti som Sp, med en så distinkt velgergruppe, kunne bli målt for lavt.

– Det er en uheldig trend at partier som er populære blant hovedstadsmediene og akademikere måles for høyt, og partier som ikke er det, måles for lavt. Det blir et kjempestort problem når en valgkamp blir meningsmålingsdrevet, sier han.