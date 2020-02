Trondheim Ap ønsker Trond Giske i fylkesstyret

Valgkomiteens arbeider med å få på plass en innstilling, og nå har Trondheim Ap spilt inn sine kandidater.

Trondheim Ap foreslår seks personer til vervene i fylkeslaget, men rangerer ikke mellom kandidatene, ifølge VG.

Trøndelag Ap skal velge ny fylkesleder etter at sittende fylkesleder Per Olav Skurrdal Hopsø kunngjorde at han ikke tar gjenvalg. Det har ført til en diskusjon om Giske kan være aktuell til å overta.

Trøndelag Ap er partiets største fylkeslag. Som fylkesleder har man også en plass i Arbeiderpartiets landsstyre.

Lokallagene er nå i ferd med å sende inn sine innspill til valgkomiteen, som skal ha innstillingen klar 16. mars. Årsmøtet holdes fra 20. til 22. mars.