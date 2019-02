Trøndertopper i Ap har tillit til Giske

Leder Hanne Moe Bjørnbet i Trondheim Ap, som er Trøndelags største lokallag, sier til Klassekampen at videoen ikke står i veien for at Giske kan renomineres på Stortinget.

– Trond har alltid hatt motstandere rundt omkring og har det fortsatt, men han har også sterke støttespillere, sier Bjørnbet.

Kun få dager etter at Giske ble innstilt til et tillitsverv i Trøndelag Ap, dukket det opp en bekymringsmelding som følge av en video av Giske som danset med en ung kvinne sent på nattetid på et utested i Oslo. Valgkomiteen i Trøndelag erstattet raskt Giske med stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen.

Annonse

Klassekampen har kontaktet ordførere og lokallagsledere i de ti største byene og tettstedene i Trøndelag. Responsen viser at det finnes to leirer i fylkespartiet, men at Giske fortsatt har solid støtte.

– Det har vært litt «Game of Thrones»-aktige tilstander. Det er mange som ikke vil hverandre godt, og politikken blir overskygget av personstrider. Denne saken må være gull for høyresiden, sier leder Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen i Orkland Ap.

(©NTB)