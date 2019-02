Trøndermanko på Ernas lag var et ikke-tema i Trondheim

Solberg besøkte lørdag Trondheim for andre gang denne uken og talte til partiets fylkesårsmøte.

Statsministeren innledet med en fleipete bemerkning om at de som kritiserte trønderfraværet, ikke hadde skjønt at den skyldes at Solberg selv nå kommer til å besøke trønderhovedstaden så ofte. Men i selve talen hoppet hun helt over temaet.

– Det er ikke et naturlig tema å ta opp i talen. Jeg pleier ikke å ta opp den typen spørsmål, jeg skal snakke om politikk, sier Solberg til NTB.

– Jeg tror man kanskje forsto at den reaksjonen var litt overilt. I går ble det utnevnt en statssekretær med bakgrunn fra Trøndelag, legger hun til.

Fredag ble Guro Angell Gimse fra Melhus sør for Trondheim utnevnt til statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Mildere stemt

Utfallene var mange og harde fra trønderske politikere da regjeringen ble presentert, men lørdag var tonen en annen.

– Dette er vi ferdig med. Vi sa fra, budskapet ble mottatt og forstått, og da legger vi det bak oss. Det var viktig for oss å si fra, og vi ble lyttet til, sier partiets ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, til NTB.

– Mitt syn er at når du setter sammen en regjering, må den speile landet. Det budskapet er gitt og mottatt og ikke mer å snakke om, sier fylkesleder Michael Momyr.

De to uttrykte seg i langt mindre diplomatiske vendinger i forbindelse med regjeringsutvidelsen.

– Det er en arroganse overfor landsdelen som er vanskelig å fatte, sa Skjøtskift, ifølge Adresseavisen.

– Jeg er rett og slett forbannet, var Momyrs budskap.

– Både historieløst og ganske korttenkt. Dette svekker Ernas folkelige appell, sa Høyre-ordfører i Ørland, Tom Myrvold, ifølge Adressa.

Helleland forsvant ut

Det siste trønderalibiet i regjeringen forsvant da barne-, familie- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) fra Klæbu sør for Trondheim nylig måtte vike plass for KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Fra tidligere har Børge Brende (H), Tord Lien (Frp), Per Sandberg (Frp) og Robert Eriksson (Frp) forsvunnet ut.

Momyr ser ikke for seg at kontroversen skal gjøre det vanskeligere å rekruttere Høyre-velgere i fylket under høstens valgkamp.

– Det er vi som skal gjøre jobben, konstaterer han, og fortsetter:

– Dette varierer fra gang til gang – noen ganger kommer en region godt ut og noen ganger dårlig. Det er mange hensyn å ta. Like fullt er det viktig at vi har noen i det sentrale apparatet som vi kan ta kontakt med, ikke bare i valgkamp, men også i det daglige.

«Speile hele landet»

Rett før regjeringen ble presentert vedtok fylkeslaget en uttalelse hvor det het at man «forventer at det i Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag».

– Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil, het det da.

I sin tale lørdag var Solberg først og fremst opptatt av å se fram mot lokalvalgkampen i Norges tredje største by, hvor venstresiden har styrt siden 2003.

– Vi kan hjelpe på veien til et valg, men valget vinnes lokalt. Det vinnes ikke av at jeg kjefter på Rita Ottervik, sa Solberg, med henvisning til Trondheims Ap-ordfører.

– Jeg er ikke i tvil om at vi har gode sjanser, også i Trøndelag, slo Solberg fast.

