Trønder-Avisa: Hareide-støtte i Trøndelag

Trøndelag holder sitt ekstraordinære fylkesårsmøte lørdag og skal sende totalt 13 delegater til KrFs landsmøte 2. november, hvor samarbeidsspørsmålet skal avgjøres.

Trønder-Avisas rundspørring tirsdag viser at minst 50 av maksimalt 97 delegater på fylkesårsmøtet støtter Hareide. 13 delegater varsler at de ikke støtter Hareide, og av disse vil tre at KrF skal fortsette utenfor regjering, mens ti vil samarbeide med borgerlig side.

Samtidig er det fem lokallag som ennå ikke har valgt sine totalt 17 delegater, og et tilsvarende antall av de valgte delegatene ønsker ikke å gå ut med sine preferanser.

Fylkesstyret har gått inn for at årsmøtet i Trøndelag skal sende en delegasjon som gjenspeiler forholdet mellom flertallet og mindretallet i fylket. Det blir altså ikke en «vinneren tar alt»-situasjon.