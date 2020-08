Trond Giske: – Har forståelse for om Trøndelag Ap velger noen andre

«Mitt valg var å si ja til den jobben valgkomiteen ba meg om å ta på meg, for å løfte Trøndelag Arbeiderparti og alle de fantastiske medlemmene der, og arbeide for det regjeringsskiftet vi trenger etter neste stortingsvalg og for å sikre at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Arbeiderparti aldri få anledning til å gjøre et slikt valg», skriver Giske på Facebook torsdag kveld.

«Jeg vil gjerne fortsette det arbeidet fordi jeg er glad i Trøndelag Arbeiderparti og tror vi kan få til store ting. Men jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet», skriver han.

Giske omtaler også sin historikk med seksuell trakassering, og er svært kritisk til mediedekningen av et nytt varsel som dukket opp torsdag.

«Deler av pressen fortsetter å omtale varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling. Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom plakaten krever at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Adresseavisen har overfor meg i dag sagt at dette kravet ikke gjelder hvis de mener kilden er troverdig. Slik det er nå, vil enhver demokratisk prosess og enhver kandidat settes ut av spill av et varsel rett før et valg».

Trøndelag Ap sitt årsmøte finner sted lørdag 29. august.