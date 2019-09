Troms får landets sjuende redningsbase som svar på helikopterkritikk

Erna Solberg (H) slapp nyheten da hun besøkte Tromsø mandag som første stopp under en to dager lang valgkampturné.

– Vi er litt for tynt bemannet i Nord-Norge på beredskapsressurser med seks baser. Derfor har vi sagt at vi trenger en sjuende, sier statsministeren til NTB.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde sier det er viktig at Norges sjuende redningsbase blir lagt til Troms.

– Fra landets to nordligste baser i dag, Bodø og Banak, tar det 1, 5 time å fly inn i tromsområdene, og det er for lang tid, sier hun.

– Mye bedre enn Bell

Regjeringen har fått mye kritikk for å ha en for svak sivil helikopterberedskap i nord i kjølvannet av at seks av ni av Forsvarets Bell-helikoptre flyttes fra Bardufoss til Rygge. Solberg sier dagens nyhet kan sees på som et svar på dette.

Hun peker på at NH90-helikoptrene som skulle sørge for sivil beredskap når Bell-helikoptrene flyttet, har blitt forsinket, og det har vist seg å være mye dyrere å drive og vedlikeholde disse helikoptrene enn først antatt.

– Da må vi se på supplerende løsninger for å nå målet vårt om at folk i Nord-Norge skal ha god beredskap, sier Solberg.

– Er det en erkjennelse av at beredskapen i Troms ble for mye tappet ved flyttingen av Bell-helikoptrene?

– Det er en erkjennelse av at den løsningen vi hadde på bordet for NH90, ikke var så god for formålet. Men det som er sannheten, er jo at dette er mye bedre enn å ha Bell-helikoptrene stasjonert her. Dette er en helt annen divisjon, sier Solberg til NTB.

De nye redningshelikoptrene vil få bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

For lang tid

Den nye basen skal etter planen være oppe og gå første halvår 2022. Lokaliseringen er ennå ikke avklart, men det står i praksis mellom Tromsø eller Bardufoss, sier Kent Gudmundsen, som sitter på Troms-benken på Stortinget for Høyre.

Solberg sier økt turisme og næringsvirksomhet i Troms har økt behovet for bedre beredskap og pekte på en økning i rasulykker, og på ulykker knyttet til cruisevirksomhet.

Solberg var tidligere år tydelig på at Nord-Norge ikke ville kunne ha håndtert en cruiseulykke som Viking Sky-havariet i Hustadvika i Romsdal i april like godt som lenger sør i landet.

Landets seks eksisterende redningsbaser befinner seg i dag i Florø, Banak, Bodø, Ørland, Rygge og på Sola.

Hvor mye den nye basen vil koste, vil ikke Solberg gi noe estimat på nå og sier oppdraget skal legges ut på anbud.

Valgkampturné

Nyheten ble sluppet på første stopp under statsministerens to dager lange valgkampturné, der hun skal innom Tromsø, Bodø, Ålesund, Karmøy, Haugesund og Kristiansand.

Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Hans Petter Kvaal, er svært glad for basenyheten, som han mener blir en god drahjelp i innspurten av valgkampen for Høyre i Troms.

Høyre i Troms sliter med velgerflukt til Senterpartiet, og i Tromsø lekker partiet til Folkeaksjonen nei til mer bompenger som nylig fikk over 14 prosent på målingene i byen.

– Nå får vi en beredskapsbase i Troms. I tillegg lovet regjeringen for noen uker siden bompengefri E8, så er det en god hjelp. Det er de to tingene man har fått kritikk for å ikke ha satt nok på dagsordenen, og nå har vi levert, sier han.