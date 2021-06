Tre av ti LO-medlemmer støtter Ap

I en ny spørreundersøkelse gjort på oppdrag av Rødt havner Ap langt bak målet, mens Rødt haler innpå, skriver Dagbladet.

Arbeiderpartiet får 30 prosent mens Sp og SV får 13 prosent hver. Rødt har støtte fra 11 prosent av LO-medlemmene, mens MDG har 4 prosent i ryggen, ifølge målingen.

– Dette er veldig gode tall for Rødt. 10 prosents oppslutning blant LO-organiserte er knallbra. Jeg tror det er fordi vi både er i tydelig opposisjon til den borgerlige regjeringen og fordi vi har løftet kampen mot Forskjells-Norge, for profittfri velferd og et organisert arbeidsliv, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Borgerlige velgere er i mindretall blant LO-medlemmene. Høyre får 11 prosent, Frp 8 prosent, Venstre 2 prosent og KrF 1 prosent

Målingen er tatt opp 10.–20. mai av Pollstat, en leverandør til Opinion, på oppdrag fra Rødt. Det er gjennomført 649 intervjuer blant LOs medlemmer:

