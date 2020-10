To kandidater til ledervervet i Nei til EU

Det har vært knyttet spenning til hvem som skulle bli foreslått som ny leder i Nei til EU, etter at Kathrine Kleveland tidligere i år varslet han hun ikke stiller til gjenvalg. Kleveland har ledet organisasjonen i seks år, og har nå bestemt seg for å satse på en stortingsplass for Senterpartiet ved valget neste år.

Nå går det mot at Roy Pedersen eller Einar Frogner blir Klevelands arvtaker. Onsdag la valgkomiteen fram sin innstilling.

Sa først nei

Den tidligere lederen i LO i Oslo og nestlederen i Nei til EU i 1994, Roy Pedersen, hadde i utgangspunktet takket nei til plassen.

Men etter å ha blitt bedt om å stille fra flere hold, endret han mening, fortalte Pedersen til Nationen tirsdag.

Les også: Stiller seg åpen for å lede Nei til EU

– Jeg fikk ganske mange telefoner, også fra folk jeg aldri hadde møtt eller vært i kontakt med, som oppfordret meg til å stille. Da sa jeg til slutt at jeg forholder meg til valgkomiteen. Innstiller de meg til et eller annet verv, så takker jeg ja til det.

Pedersen har, i tillegg til å være nestleder en kort periode, vært medlem av eller tilknyttet Nei til EUs faglige utvalg gjennom ulike aktiviteter.

"Han har en solid organisatorisk bakgrunn og gode attester på ledelse og samarbeid", skriver valgkomiteen i sin inndeling

Norges Bondelag og lokallag

Annonse

Einar Frogner har hatt verv fra Bondelaget og næringsorganisasjonene i landbruket. Han har blant annet i flere omganger ledet arbeidet med politiske uttaler på sentrale møter. Han var lokallagsleder i Nei til EU før folkeavstemningen i 1994 og har også vært styremedlem i Hedmark Nei til EU.

"Han er opptatt av å holde alliansen i Nei til EU samlet og utvikle organisasjonen videre", skriver komiteen.

De skriver det er arbeidet godt med å finne en ny leder for organisasjonen.

"Komiteen har jobbet godt og grundig med innspillsrunder fra egen organisasjon, samarbeidende organisasjoner og partier. I tillegg har Ungdom mot EU vært representert i valgkomiteen, og kommet med mange betydelige bidrag i arbeidet. Også valgkomiteens medlemmer har bidratt med mange konstruktive og gode forslag gjennom de nettverkene de representerer. Samlet sett har valgkomiteen gjort et grundig arbeid og er godt fornøyd med innstillingen. Komiteen er også komfortabel med en delt innstilling på leder/nestleder."

Hvem som blir leder avgjøres under landsmøtet 6. og 7. november. Den som ikke blir leder, instilles som nestleder.

Innstillingen til øvrig ledelse er Heidi Larsen og Sofie Axelson Osland. Arbeidsutvalget i Nei til EU består av leder, to nestledere og ett styremedlem.