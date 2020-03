Tidligere statsminister Bondevik: Dette viser viktigheten av norsk matproduksjon

Koronaviruset preger hele verden, og har ført til at flere land har satt betydelige begrensninger på ferdsel på tvers av grenser. Matindustrien i Norge melder foreløpig om god tilgang på varer, men utfordringer i forbindelse med mangel på utenlandsk arbeidskraft har allerede fått deler norsk landbruk til uroe seg.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sier koronautbruddet viser viktigheten av det norske landbruket.

– Den er en ny påminnelse om hvor viktig det er å ha matproduksjon også i Norge. Det kan komme nye kriser som i større grad enn denne vanskeliggjør import av matvarer, sier Bondevik til Nationen.

– Bønder gjør en viktig, nasjonal jobb

Norge har ligget på i underkant av 50 prosent i selvforsyningsgrad de siste årene, noe som er blant de lavere andelene blant land i verden.

– Hvordan kan koronaviruset endre måten vi og politikere ser på selvforsyning?

– Jeg tror og håper at det blir enda større forståelse for at vi ikke kan gå for langt ned i selvforsyningsgrad, sier Bondevik.

KrF-veteranen tar til orde for at bønder bør anerkjennes for den jobben de gjør, også på inntektssiden.

– Jeg håper bondens status kan styrkes. Bøndene gjør en viktig, nasjonal jobb. Det bør de få større anerkjennelse for, også når det gjelder inntektsnivå, sier han.

Før og etter

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har tidligere uttalt til Nationen at han mener koronaviruset vil bli et før- og etter-punkt i synet på selvforsyning.

– Det blir et før og etter. Det som kommer fram nå er den svake beredskapen og den store sårbarheten til å møte uforutsette hendelser, noe som får enorme konsekvenser for land og folk, sa Lundteigen.

I likhet med Bondevik, mener Lundteigen at bondens statusen blir endret av en slik krise som vi nå står i.

– Av historisk erfaring veit vi at gårdbrukeren får en helt annen status, både sosialt og økonomisk, når det blir krisetider. Det er en basis som må fungere. Det må føre til en renessanse for primærnæringene. Under alle kriser så er det de grunnleggende behov som kommer først, sa han til Nationen.