Tidligere Snåsa-ordfører vurderer å stille som Giskes motkandidat

Flere skal ønske at hun stiller, og til kanalen sier hun at hun vurderer å si ja.

Videre sier Våg at hun reagerer på at valgkomiteen «fullstendig overser» at mange har ønsket seg en kvinne som ny fylkesleder, at hun ønsker å kjempe mot «mannskulturen generelt» og at hun aldri har vegret seg mot å ta lederverv når hun er blitt spurt.

Valgkomiteen endte med å enstemmig innstille Trond Giske som ny fylkesleder. Giske gikk av som Ap-nestleder i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Tone Våg er sauebonde, og har tidligere vært leder i småfebøndenes egen organisasjon, Norsk Sau og Geit. Nå har hun uttalt til NRK at hun ønsker å ta kampen mot mannskulturen i Trøndelag Ap.

– Det er mannskulturen generelt jeg ønsker å kjempe mot. Jeg har aldri vegret meg for å ta et lederverv når jeg er blitt spurt. Så jeg vegrer meg ikke.

I forrige periode, fra 2015 til 2019, var Våg ordfører i Snåsa.