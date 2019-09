Tidligere landbruksminister Terje Riis-Johansen blir fylkesordfører i nytt fylke

Riis-Johansen, som til daglig er melkebonde i Telemark, tar imot fylkesordførerkjedet for det nye fylket Telemark og Vestfold fra nyttår.

Senterpartiet har inngått et samarbeid med AP og SV, og med hjelp fra Rødt får Senterpartiet den første fylkesordføreren i storfylket, skriver Rødt i en pressemelding.

Terje Riis-Johansen var landbruks- og matminister i perioden 2005 til 2008, før han var energiminister fra 2008 fram til 2011.

Senterpartipolitikeren har erfaring som fylkesordfører tidligere. Fra 2011 til 2015 var han fylkesordfører i Telemark.

Riis-Johansen sier til NRK at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven som fylkesordfører igjen.

– Vi er nå et lag som er klare for å gjøre det nye fylket til et flott fylke å bo i.

Nåværende fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap), blir fylkesvaraordfører.

Det er Arbeiderpartiet som fikk flest stemmer i den nye fylket med 29,5 prosent, mens Senterpartiet ble tredje størst med 14,2 prosent. Høyre (21,9 prosent) var nest størst, mens Frp (9,4 prosent) ble fjerde størst i det nye fylket.

Størst endring var det for Senterpartiet som gikk opp med 6,4 prosent, mens Arbeiderpartiet gikk ned med 5,6 prosent.