Tidenes dårligste KrF-måling i Bergen

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse mener den rekordlave oppslutningen kan skyldes at partiet har ulike strategier lokalt og nasjonalt, hvor de lokalt samarbeider med Ap, mens de nasjonalt sitter i regjering med Høyre.

Samtidig trekker Bergens Tidende fram rot i byrådet som en mulig årsak, hvor KrF først trakk seg fra byrådssamarbeidet med Ap og Venstre, for så å snu og inngå byråd med dem og MDG. Senere ble byrådet enige om en budsjettavtale med SV og Sp.

KrFs gruppeleder Håkon Pettersen sier det er vanskelig å svare på hvorfor resultatet ble så dårlig, men er ikke enig i noen av spekulasjonene.

– Jeg opplever at det er stor forståelse for at vi søker samarbeid og flertall slik den politiske situasjonen er. Det er tilbakemeldingen jeg får når jeg snakker med medlemmer, tillitsvalgte og velgere, sier han til avisa.

For de resterende partiene er utviklingen slik: Rødt 6,0 prosent (+1,1), SV 11,8 (+3,2), Ap 17,9 (-1,9), Sp 5,2 (-0,1), MDG 10,1 (+0,2), Venstre 3,1 (-0,7), FNB 7,0 (-9,7), Høyre 27 (+7), Frp 8,4 (+3,7) og Pp 0,8 (-0,7).

Målingen er utført av Respons Analyse for BT i perioden 10.-13. desember. 600 personer ble spurt. Feilmargin oppgis ikke i tall, men vises i en graf i BTs artikkel.

