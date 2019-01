Syversen vil se tydelige KrF-avtrykk

Det forteller KrFs Hans Olav Syversen. Han er tydelig på hva som må til for at et sterkt splittet parti skal kunne gå inn i statsminister Erna Solbergs (H) regjering:

– At man ser tydelige KrF-avtrykk i det som forhandles fram, sier Syversen til NTB.

– Det er et samlet resultat som blir avgjørende for om vi kan anbefale noe eller ikke, legger han til.

Forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre og KrF starter på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland onsdag ettermiddag.

Syversen er ikke med i selve forhandlingsdelegasjonen, men sitter sammen med partileder Knut Arild Hareide i KrFs viktige referansegruppe. Både Hareide og KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad har vært tydelige på at partiet ikke går i regjering for enhver pris.

– Med det mener vi at vi sitter med et forhandlingsutgangspunkt. Men det som skjer her oppe vil avgjøre om vi kommer i mål eller ikke. Det er ikke slik at man har en æresrunde her oppe for syns skyld. Dette blir reelle og jeg tror også til dels litt tøffe forhandlinger, sier Syversen.