Sylvi Listhaug ønsker å bli Frp-leder

Saken oppdateres.

Sylvi Listhaug sier hun takker ja til Siv Jensens invitasjon til å stille som ny partileder på vårens landsmøte.

– Takk Siv. Dine sko blir ikke lett å fylle, sa Sylvi Listhaug da hun møtte pressen fredags morgen, kun 17 timer etter at Siv Jensen varslet sin avgang som partileder.

Listhaug støtter Jensen i ønsket om å ha med tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som nestleder. Solvik-Olsen er sett på som en del av en mer moderat fløy av partiet, og Listhaug understreker at det er en styrke at Frp er et parti som favner ulike synspunkter og forskjellige personligheter.

– Det skal vi fortsette å være. Derfor mener jeg det vil være en stor styrke å få med Ketil på laget som 1. nestleder, sa hun.

Ketil Solvik-Olsen hyllet Jensen som en raus og inkluderende leder, og takket ja til å stille som nestleder.

Han står fast på at han ikke stiller til Stortinget ved høstens valg.

Rendyrket Frp-politikk

– Når man vokser opp på en gård, som jeg har vært så heldig å gjøre, så lærer man tidlig at man skal overlevere gården i bedre stand til neste generasjon, sa Listhaug, som ramser opp eksempler på «rendyrket» Frp-politikk som hun mener Norge har råd til å sette til livs.

– Vi skal ha flere sykehjemsplasser og færre asylmottak, sa Listhaug, som forklarte at Frps politikk nå skal rendyrkes fram mot høstens valg og neste valgperiode.

– Framover skal vi rendyrke Frp, fremme våre forslag, stemme for det vi er for, og mot det vi er mot.

Partiets helse- og sosialpolitikk skal fram i lyset, sa Listhaug, som trakk for eldreomsorg, kreftsykes rett til å prøve ut medisiner, et ønske om å legge ned helseforetakene, en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk med strenge krav, som eksempler.

Listhaug sier hun vil bekjempe symbolpolitikk og få ned klimautslippene uten at det rammer de som har minst.

– Norge eller Oslo har ikke en egen atmosfære, sa hun.

Nasjonalkonservative, ja takk

På spørsmål om partiet ønsker nasjonalkonservative velkommen tilbake til partiet, svarte Listhaug at partiet skal favne bredt, og inkludere de som støtter partiprogrammet.

– Hva du kaller deg selv er egentlig klekkende likegyldig, så lenge du står for programmet, var budskapet fra Solvik-Olsen, som har hatt den midlertidige lederrollen i Oslo Frp etter at den nasjonalkonservative fylkeslederen ble ekskludert i vinter.

Listhaug sa mange som kaller seg nasjonalkonservative vil kjenne seg igjen i partiets politikk, og at deltagelse i partiet er betinget på hvorvidt man står bak hovedlinjene i partiprogrammet, og ikke hvilket ideologisk stempel man gir seg selv.