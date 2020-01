Sveinung Rotevatn varsler grønnere regjering

– Miljøpolitikken er en av grunnene til at vårt foretrukne regjeringsalternativ har vært oss selv, KrF og Høyre. Når det nå er det vi får, er selvsagt både planen og håpet at miljøpolitikken skal bli enda mer ambisiøs enn den har vært, sier Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

– Det har vært en blågrønn regjering, og den blir enda grønnere nå. Det er positivt, sier han.

Han understreker at regjeringen fortsatt skal jobbe for å gjennomføre plattformen fra Granavolden.

– Men det er klart at hvis det er saker der Frp ikke vil samarbeide med regjeringen, så må vi se til andre partier, sier Rotevatn.

Det betyr at regjeringen også kan søke samarbeid med den rødgrønne opposisjonen for å få klima- og miljøsaker igjennom.

– Dette blir en mindretallsregjering, og vi må ha igjennom sakene våre i Stortinget. Det blir krevende, for det er ikke slik at det står en opposisjon klar med åpne armer for å vedta ambisiøs miljøpolitikk. Snarere tvert imot, sier Rotevatn.

