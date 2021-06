SV vil utsette behandling av handelsavtalen

Stortinget skal etter planen behandle avtalen 17. juni.

Overfor Klassekampen pekte Torgeir Knag Fylkesnes, SV-nestleder og partiets næringspolitiske talsperson, på at fristen er kort. Onsdag landet SVs stortingsgruppe på at de vil stemme for en utsettelse til høsten, skriver avisa.

Verken Ap eller Sp støtter forslaget, ifølge Klassekampen.

Onsdag ble det også klart at Frp støtter avtalen, og dermed får den etter alle solemerker flertall i Stortinget.

Partiet hadde foretrukket bedre vilkår for sjømatnæringen i Norge, men vil likevel stemme for, opplyser Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

Lagt fram i forrige uke

Annonse

Frihandelsavtalen ble lagt fram fredag i forrige uke, men må godkjennes i Stortinget før den kan tre i kraft.

Den sikrer nye handelsforbindelser mellom Norge og Storbritannia etter britenes uttreden av EU og det indre marked gjennom EØS-avtalen.

I avtalen får Norge bedre betingelser for eksport av fryste reker, hel hvitfisk og fryst filet av hyse, sei og torsk. Men britisk fiskeforedlingsindustri skjermes.

Bondelaget reagerer

Samtidig har Norge gitt britene kvoter på varer som ost, svin og kylling. Det reagerer nestleder Bjørn Gimming i Bondelaget på.

– Det er veldig fortvilende for oss at landbruket alltid er den parten som må gi fra seg noe i slike forhandlinger, sier han til Klassekampen.

Importen fra Storbritannia kommer i tillegg til det Norge importerer fra EU, som ligger fast selv med den nye avtalen, noe som betyr en økning på 15 prosent.

(©NTB)