SV vil oppheve Viken og Troms og Finnmark

– Vi vil oppheve den tvangen Stortinget har påført fylka, og gi makta tilbake igjen til dei gamle fylka, seier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) til NRK.

Han varslar at dei vil «oppheve tvangssamanslåinga som Viken no er del av», og at Viken sjølv får avgjere korleis dei vil organisere fylket. I dag består Viken av 1,2 millionar innbyggjarar frå dei tidlegare fylka Akershus, Buskerud og Østfold.

Øvstegard er sjølv frå Østfold, og seier at han vil fremje forslaget saman med SV-representantar frå Buskerud og Akershus neste gong Stortinget er samla, tysdag 28. januar.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, førstekandidat for Senterpartiet i Viken, har sjølv varsla at dei raudgrøne partia i Viken har ønskte å legge ned storfylket.

Statsvitar Harald Borgebund ved Høgskolen i Østfold seier at det er mogleg at forslaget blir vedtatt, og at det er fleirtal i Stortinget for å reversere Viken. Men at detaljane i forslaget vil vere avgjerande.

SV føreslår òg å oppheve Troms og Finnmark. Nestleiar i SV Kirsti Bergstø seier at dei med forslaget vil utfordre Frp når dei no er ute av regjeringa.