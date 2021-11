SV vil øke CO2-avgiften – og pumpeprisen

– Avgifter er det mest treffsikre middelet for å få ned klimagassutslippene, slår SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski fast overfor NTB.

Tiltaket ligger inne i SVs alternative statsbudsjett for neste år, som legges fram mandag. Deretter blir det budsjettforhandlinger med regjeringspartiene Ap og Sp.

50 prosent til neste år

I sitt budsjettforslag har Støre-regjeringen lagt inn en økning i CO2-avgiften neste år på 28 prosent, og i 2030 skal den etter planen være på 2.000 kroner.

SV vil på sin side øke CO2-avgiften med hele 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner.

– CO2-avgiften er det aller mest effektive tiltaket vi kan gjøre, det kutter utslipp i morgen om vi innfører det i dag. Det er den typen klimatiltak vi trenger nå, sier Kaski.

Økt pumpepris

Med SVs forslag vil pumpeprisen på bensin øke med 69 øre, mens prisen på diesel går opp 1,38 kroner til neste år.

Økningen inkluderer imidlertid veibruksavgiften, som Støre-regjeringen vil redusere for å kompensere for økningen i CO2-avgiften.

Men det vil ikke SV være med på.

– Vi må få folk i by og land over på elbiler. Det å sette en pris på utslippene er en forutsetning for å få dem ned, sier Kaski.

Folkebonus

I stedet for kutt i veibruksavgiften vil SV innføre en folkebonus på 1.500 kroner for folk med inntekt lavere enn 500.000 kroner for å kompensere for høyere CO2-avgift.

– Det er en mye mer treffsikker måte å nå folk på enn reduksjon i veibruksavgiften. Det gir en mye bedre sosial treffsikkerhet og svekker ikke klimaeffekten, sier Kaski.

– Hvor sannsynlig er det at regjeringspartiene vil gå med på dette i budsjettforhandlingene?

– Dette er en annen vei til å nå de klimamålene Ap og Sp forpliktet seg til i Hurdalsplattformen. Dette er noe de må være med på, sier Kaski.

Åtte millioner tonn

Ifølge SV vil en opptrapping av CO2-avgiften til 2.000 kroner innen 2030 redusere CO2-utslippene de neste årene med i alt åtte millioner tonn.

Men med redusert veibruksavgift vil utslippskuttet bli redusert med 1,5 til 2 millioner tonn.

– Så langt ser det dårlig ut for klimaet om Støres regjering skal få bestemme. De har lagt fram et budsjettforslag som øker utslippene. Det kommer vi til å jobbe for å endre, sier Kaski.

