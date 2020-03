Det har stortingsrepresentanten gjort gjennom et skriftlig spørsmål til statsråden, hvor han spør følgende:

«Hva vil statsråden gjøre for at all den gamle piggtråden som ikke er i bruk, men er farlige viltfeller, blir registrert og fjernet?»

Les også: Stor tro på norsk landbruksteknologi

Det er i dag ulovlig å sette opp piggtrådgjerde for å gjerde inne dyr, men det finnes fortsatt mange gamle piggtrådgjerder rundt omkring i Norge.

– Det er ikke noe system for systematisk registrering av gamle piggtrådgjerder og oppfølging av at disse blir fjernet, skriver Nævra i sin begrunnelse til sitt spørsmål.

– Det finnes utallige, stygge tilfeller, dokumentert med sterke bilder av dyrs lidelser og langsomme død etter å ha sittet fast i slike gjerderester, legger han til.

I sitt svar gjentar Bollestad at det er ulovlig sette opp nye gjerder med piggtråd, men at det finnes eldre gjerder som har piggtråd.

– Eksisterende gjerder må vedlikeholdes på en måte som gjør at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Den som er ansvarlig for gjerdet, skal føre nødvendig tilsyn med det og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger, skriver Bollestad i sitt skriftlige svar.

Les også: På fire år har over 3000 husdyr blitt påkjørt av toget

Annonse

Hun opplyser også at Mattilsynet kan gi pålegg om å fjerne piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket.

Nævra er likevel ikke tilfreds med svaret fra statsråden.

– Hun svarer veldig lite på spørsmålet, det vil si at hun ikke vil ta egne initiativ for at for eksempel gammel piggtråd som ikke er i bruk, kan bli fjernet, sier Nævra til Nationen.

– Som jeg sier i spørsmålets begrunnelse må det enkeltpersoners årvåkenhet og anmeldelser til for å fjerne slike feller i naturen til Mattilsynet. Det er ingen systematisk kartlegging eller prosedyrer for fjerning.

Han mener departementet må lage forskrifter og rutiner for at gammel piggtråd blir fjernet.

SV-politikeren har selv opplevd opprevne bukser og sett rådyr med skadet bein som kan ha vært forårsaket piggtrådgjerder. Han mener også det er problematisk med gjerder, for eksempel av sauenetting, som har en ståltråd øverst.

– Det flere har sett, eller dokumentert på foto, er at viltet, ofte rådyr, setter beinet ned mellom netting og øvre tråd slik at beinet kommer i bend, og dermed blir ei effektiv felle. Da kan det være håpløst å komme seg løs, sier Nævra.

Les også: Sauer dør i hyttegjerder

Nå har han imidlertid en beskjed til bønder om å gå ut og sjekke at de ikke har gamle piggtrådgjerder liggende.

– Jeg må inntil videre bare henstille til alle gode gårdbrukere om å sjekke egne, gamle gjerder og se om det ligger noe dårlig samvittighet rundt omkring. Fjern dem så snart som råd. Det er stygge feller for viltet, for folk og for husdyr på beite i utmark.