SV vil endre jordbruksavtalen: Krever omlegging

To ting skal være førende for norsk jordbrukspolitikk, har Stortinget bestemt. Det ene er målet om å tett inntektsgapet. Det andre er å øke selvforsyningen.

Nå mener SV at årets jordbruksavtale ikke tar nok hensyn til målet om selvforsyning.

I februar skrev næringskomiteen følgende:

"Flertallet er enig om at målet om å tette inntektsgap og øke selvforsyning skal være førende prinsipper i jordbrukspolitikken og i utforming av statens forhandlingsgrunnlag for jordbruksoppgjørene."

– Det er ikke til å misforstå, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Han mener regjeringen utfordrer Stortinget ved å ikke ta nok hensyn til selvforsyningsprinsippet.

– Det er et steg i feil retning på selvforsyning. Det gjør oss mer avhengig av importfôr fra utlandet. Det opplegget som regjeringen har lagt fram vil gjøre oss mindre selvforsynt.

– Stortinget kan justere avtalen

Både Venstre, Rødt og MDG har tidligere uttalt at også de ønsker en omlegging i norsk landbruk i retning av mindre bruk av importfôr og bedre utnyttelse av norske beiteressurser. Nå håper SV å få til en endring i den retningen.

– Ja. Det kan få betydning, det vi mener. Så når vi sier at vi ønsker å endre den fremforhandlede avtalen, så er vi veldig klar over hva det innebærer.

Han understreker at regjeringen, som har forhandlet fram avtalen på vegne av staten, er en mindretallsregjering. Dermed er den avhengig av flertall i Stortinget, også selv om det er enighet mellom partene.

– Stortinget har ansvaret for jordbrukspolitikken, og kan derfor justere avtalen hvis vi mener det ikke er i tråd med vedtak Stortinget har gjort. Og i dette tilfellet er hensynet til selvforsyning ikke fulgt opp.

Uaktuelt med blåblå linje

SV er regjeringens foretrukne forhandlingspartner, og budsjettavtalen mellom de tre partiene forplikter dem til å forhandle med hverandre før de søker alternative flertall.

Høyre har tidligere uttalt til Nationen at de vil stemme for avtalen som foreligger, selv om også de er uenig med deler av den. Dermed vil regjeringen kunne finne flertall for avtalen slik den er, men ikke uten å bryte avtalen med SV.

Det kan få konsekvenser samarbeidsklimaet mellom de tre partiene, som nå kanskje er enda viktigere etter at LO mandag fremmet ønske om et trepartiregjering – med SV.

SV bruker muligheten til å være tydelig på at de mener omstillingen av landbruket må skje allerede i år.

– Det å legge om driften av norsk jordbruk til mer selvforsyning, bruke norske arealressurser det er selvstendig viktig for å skape et bedre jordbruk. I den tiden vi lever i nå, med matsikkerheten globalt som er under enormt press, tror vi det er fundamentalt viktig for Norge å gjennomføre.

– Hvor viktig er det for SV?

– Det er viktig. Dette er vår politikk.

– Vil dere for eksempel ønske å putte mer penger på avtalen?

– Det er uaktuelt for oss å være med på en jordbrukspolitikk som fortsetter langs den samme linjen fra den blåblå regjeringen.

– Og det er det du mener årets oppgjør gjør?

– På selvforsyning: Ja. Nå må vi legge om en helt ny kurs.

– En supertanker som skal snus

Bekymringen knytter seg i hovedsak til 300 millioner kroner som gis i støtte til import av kraftfôr, samt 150 millioner kroner som gis i støtte til kvalitetskjøtt-satsing. Ifølge SV vil dette i praksis bety støtte til kjøtt som trenger mye kraftfôr i produksjonen.

Får SV det som de vil, blir det mindre støtte til importfor, og mer støtte til utnyttelse av norske beiteressurser.

De signalene må komme bedre fram i avtalen, mener Fylkesnes.

– Jordbruket er en form for supertanker som skal snus. Og det tar lang tid å snu den. Men den endring av retning må skje nå. Men det de i stedet har gjort er at de fortsetter samme kurs, og til og med gasser på litt i retning av mindre selvforsyning.

– Kan vi risikere at SV gjør tidenes jordbruksoppgjør enda litt dyrere?

– Det er ikke det som utgangspunktet vårt. Det er omlegging som er utgangspunktet vårt. Det er mye penger allerede i jordbruksoppgjøret. Det må bare bli ny kurs.

Sp: Vil hegne om forhandlingsinstituttet

Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Olav Tyldum stiller seg undrende til signalene fra Fylkesnes.

– Hvis man skal endre en avtale det er enighet om, utfordrer man den verdien forhandlingsinstituttet har. Det er en helt unik institusjon. Er det det SV vil?

– SV ønsker mer støtte til utnyttelse av norske beiteressurser. Kan dere gå med på det i årets oppgjør?

– Vi deler ønsket om å snu landbruket i retning av mer selvforsyning, men det er ikke gjort over natten. Nå har vi gitt et viktig løft i årets avtale, som vi skal bygge videre på i årene fremover, sier Tyldum.