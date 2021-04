SV trygler Ap: Si ja til rusreformen

– Norge trenger en rusreform, og den beslutningen må fattes nå, ikke etter valget, sier Lysbakken til Dagbladet.

SV inntar dermed motsatt holdning som Aps andre mulige regjeringspartner Senterpartiet, som har vendt tommelen ned for rusreformen.

Både Sp og et antatt flertall i Ap er imot reformens hovedgrep om avkriminalisering, nemlig at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes.

Annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet tirsdag for muligheten for å skrote regjeringens reformforslag og snekre en ny reform etter valget. Det er en dårlig idé, mener Lysbakken.

– Debatten om å begynne på nytt er meningsløs. De samme frontene vil være der. Det er nå denne saken skal avgjøres, sier han og peker på at dagens narkotikapolitikk rammer sosialt urettferdig.

– Dagens system straffer arbeiderklassens barn hardere enn barna til de velstående. Det virker som om mange av nei-stemmene i Ap tror at rusreformen er et borgerlig påfunn, men det stemmer altså ikke, sier Lysbakken.

Ap har i flere år hatt programfestet at reaksjonene for tunge rusbrukere skal flyttes fra justis- til helsesektoren, med andre ord at de skal møtes med hjelp, ikke straff. Men partiet er sterkt splittet i synet på hvordan rekreasjonsbrukere og ungdom som eksperimenterer med rus, skal møtes.

(©NTB)