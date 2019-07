SV på eldretoppen med fire av ti over 60 år

Av SVs over 5.000 listekandidater til kommunevalget har 1.997 kandidater fylt 60 år.

Det utgjør hele 38 prosent av partiets kandidater, og SV troner altså helt øverst på eldretoppen blant partiene på Stortinget ved høstens kommunevalg.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken (48), avviser at SV er et parti for eldre. Han sier derimot at SV er et parti med stor bredde, og at mangfoldet gjør at partiet klarer å speile hele befolkningen.

– Holder på godt voksne

– Vi har hundrevis av fantastisk dyktige kandidater, vi har både veldig unge ordførerkandidater og noen som er godt voksne. Alle har sin plass og er klare til å kjempe for klima og rettferdighet, sier Haltbrekken.

Tallet på SV-kandidater over 60 år har økt med 2 prosentpoeng fra 36 prosent ved valget i 2015. SV-politikeren mener at ideen om at folk som bikker 60 ikke har noe å bidra med, er utdatert.

– I Oslo stiller Marianne Borgen til valg for å fortsette som byens ordfører. Å gjøre hennes massive erfaring og kompetanse til et problem blir ganske enkelt for dumt, sier Haltbrekken og legger til at alle er velkommen i partiet uansett alder.

– Overraskende

Bak SV på 60-årspallen kommer KrF (35 prosent) og Fremskrittspartiet (31 prosent), etterfulgt av Rødt (30 prosent), Venstre (28 prosent), Arbeiderpartiet (27 prosent), Høyre (26 prosent), Senterpartiet (24 prosent) og Miljøpartiet De Grønne (16 prosent).

Statsviter Jo Saglie, som er prosjektleder for lokalvalgundersøkelsen i forbindelse med kommunevalgene i 2019 og 2023, synes det er overraskende at SV er partiet med flest «eldrekandidater» på listene sine, siden partiet har en veldig ung stortingsgruppe.

– På den andre siden er jo sekstiåtterne kommet opp i denne alderen, sier han.

Saglie sier han ville ha blitt mer overrasket om tallene representerte partiets toppkandidater.

– De fleste listekandidatene kommer jo ikke inn i kommunestyret og har heller ikke noe ønske om det. Toppkandidatene er et bedre uttrykk for hvilken aldersgruppe partiene ønsker å satse på, sier han.

KrF på topp over 50

Selv om Kristelig Folkeparti må se seg slått av SV når det gjelder andel kandidater over 60 år, har KrF størst andel listekandidater som har fylt 50 år, med sine 2.222 kandidater. Det utgjør hele 57,6 prosent av partiets politikere som stiller til valg i høst.

Ifølge tall fra VG har partiet de to siste årene mistet hele 1.316 medlemmer til dødsfall, alder og sykdom.

Kanskje har de også fått noen nye og yngre listekandidater, ettersom andelen kandidater over 50 år har gått ned 3 prosentpoeng fra 60 prosent ved forrige kommunevalg.

Frp tar andreplassen med 56,6 prosent av listekandidatene over 50 år, foran bronsepartiet SV (55 prosent), Arbeiderpartiet (52 prosent) og Høyre (50 prosent).

MDG yngst

Helt på den andre enden av skalaen er Miljøpartiet De Grønne. Partiet har både desidert færrest og også lavest andel kandidater over 50 år. Bare 25 prosent av listekandidatene har rundet 50.

Partiet har også sammen med Rødt og Senterpartiet flest under 30 år på sine valglister.

I alt stiller 54.254 personer til valg ved høstens kommunestyrevalg. Totalt er 27.440 av kandidatene over 50 år. Det utgjør 50,5 prosent av alle listekandidatene.

Det ser imidlertid ut til at listekandidatene blir yngre. Av de 58.189 som stilte til valg i 2015, var 51,4 prosent av kandidatene over 50 år.

