SV og Rødt vil ha strengere krav til fylling av vannmagasiner

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lite regn og ivrig eksport ført til at vannstanden i magasinene kan bli historisk lav sør for Dovre, skriver Klassekampen.

De frykter foreløpig ingen forsyningskrise, men sier lite vann kan forverre og forlenge priskrisen.

Dette får SV og Rødt til å reagere og stille felles forslag i Stortinget. De vil be regjeringen «utrede et økt minstekrav til fyllingsgraden i vannmagasinene utover dagens krav». Partiene ønsker at utredningen blant annet ser på hvordan ulike krav til fyllingsgrad påvirker kraftproduksjonen, strømprisen og forsyningssikkerheten.

– Dette kan være et nødvendig verktøy for å få mer kontroll over krafteksporten og kraftprisene, sier energipolitisk talsmann Lars Haltbrekken i SV.

– Vi må snu alle steiner for å unngå lignende priseksplosjoner som den vi har nå, sier han.

Haltbrekkens kollega i Rødt, Sofie Marhaug, mener forsyningssikkerhet er viktigst.

– Nå er hele Europa på vei inn i en stadig verre energikrise. Da er det veldig lite klokt å tillate så lite vann i magasinene.

