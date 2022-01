SV, MDG og Rødt med verneforslag for vassdrag

Ifølge NRK legger de tre partiene fram et felles forslag i Stortinget fredag om at vernede vassdrag skal forbli vernet – og dermed at det ikke åpnes for utbygging.

– Regjeringen har signalisert at de kan være interessert i det og fått støtte fra deler av opposisjonen. Det må stanses en gang for alle. Det kan bare gjøres gjennom et vedtak i Stortinget, sier Rasmus Hansson (MDG).

– Noe av det største naturtapet har skjedd ved regulering av vassdrag. Nå har villaksen kommet på rødliste, det samme har villreinen og mange andre arter. Det er kjempeviktig å holde på vernet, sier Birgit Oline Kjerstad (SV).

De tre partiene mener at løsningen på høye strømpriser ikke er å bygge ut flere vassdrag, og Sofie Marhaug (Rødt) mener uansett at en utbygging vil ha begrenset effekt på kraftproduksjonen.

– Det gir ikke masse ny energi og vil ikke dempe den strømpriskrisen som vi har nå, sier Marhaug til NRK.

