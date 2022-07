Rødt og SV vil hasteinnkalle Stortinget – krever nye strømtiltak fra regjeringen

– Vi forventer at regjeringspartiene kommer med tiltak for å avhjelpe den dramatiske situasjonen, både med tanke på faren for strømrasjoneringen og de skyhøye kraftprisene, sier SVs Lars Haltbrekken til VG.

– Hvis regjeringen ikke gjør det, så vil SV be om at Stortinget blir sammenkalt i løpet av sommeren, legger han til.

En som allerede har sendt brev til Stortingets presidentskap med en anmodning om et hastemøte i Stortinget i juli, er Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Uten politiske tiltak går vi mot enten enda større prissjokk eller rasjonering. Nå må Stortinget gå sammen for å finne fram til løsninger. Vi tror flertallet på Stortinget er mer utålmodig enn ministeren, sier Seher Aydar i Rødts stortingsgruppe til NTB.

Før helgen gikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ut og advarte om at høye strømpriser kan gi en tøff høst og vinter. Også Statnett har advart om lav fyllingsgrad i magasinene, og regjeringen har bedt kraftprodusentene om å holde igjen på vannet.

Tidligere har regjeringen varslet at dagens strømstøtteordning vil bli utvidet til ut mars neste år.

