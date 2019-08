SV krever klimabudsjett i alle kommuner

– Det må bli like selvsagt at du har orden på utslippene dine som på pengene dine, sa SV-leder Audun Lysbakken under partiets time på Arendalsuka.

– Vi må gjøre dette valget til et klimavalg og velge lokalpolitikere som er villige til å bruke makten sin til å få ned utslippene. Når vi har en regjering som ikke handler, er det ekstra viktig å ha lokalpolitikere som gjør det, slo SV-lederen fast.

Han viser til Oslo, der SV har vært pådriver for et klimabudsjett med mål om å kutte CO2-utslippene med 95 prosent innen 2030.

– Det handler om satsing på kollektivtrafikk og elbiler, krav om nullutslipp i byggeprosjekter eller transportnæringer, og at kommunene bruker innkjøpsmakten til å kjøpe klimavennlige produkter, sa Lysbakken.

For å hjelpe kommunene foreslår SV å opprette et statlig organ som kan låne ut kompetanse og personale som kan assistere kommunene i arbeidet.