SV-er vil at venstresida skal ta EU-debatten

Motstanden mot EU er sterk i SV, men nå trer en EU-vennlig stemme i partiet fram, skriver avisa.

– Det er viktig at vi får en ordentlig diskusjon om norsk EU-medlemskap. Jeg mener at det kan være bedre både for Norge og Europa hvis Norge blir medlem, sier Waage til avisa.

Både SU og moderpartiet SV har skarpe nei-standpunkter i sine programmer. Waage sier hun er klar over at mange på venstresida er uenig med henne, men at i hennes øyne er EU et freds- og sikkerhetsprosjekt.

– Jeg vil at vi skal se mulighetene vi har gjennom EU-samarbeidet i stedet for automatisk å avfeie EU som et alternativ, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken har tidligere sagt at han har ingen planer om å revurdere sitt nei til EU.

Senterungdommen reagerer på signalene fra Waage.

– Det er overraskende at SU er i ferd med å forandre sitt standpunkt fra å forsvare norske interesser til å heie på europeisk overstyring. Svaret på mange av de utfordringene vi står overfor nå, er mer nasjonal kontroll – ikke mindre, sier fungerende leder i Senterungdommen Andrine H. Seppola til NTB.

Ifølge Seppola er det nå en prosess i SU hvor de ønsker å bli et ja til EU-parti.

– Men vi i Senterungdommen er alltid tydelige. Vi kommer alltid til å si nei til EU, uansett om det er Høyre, Venstre eller SV som går inn for det, sier hun.