– Vi er altså nå ved et punkt som jeg hadde håpet vi ikke skulle komme til.

Det sa SVs partileder Audun Lysbakken da han møtte pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell onsdag ettermiddag.

Nesten en uke etter at sonderingene startet, er SVs konklusjon at det ikke er politisk grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

Dermed går SV i opposisjon.

Partiet vil ikke ha noen binding til en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre (Ap), fastslo Lysbakken.

– Vi blir ikke et støtteparti for regjeringen. Vi blir et opposisjonsparti, sa han.

Uenig om oljepolitikken

Lysbakken sier at felles front fra Ap og Sp i oljepolitikken er en hovedgrunn til at hans parti trekker seg fra sonderingene.

– Det er ingen hemmelighet at der møtte vi en situasjon der vi sto ganske alene, erkjente Lysbakken.

Men det finnes ikke ett punkt hvor det skar seg, sier han på spørsmål fra NTB.

– Det er helheten som er avgjørende. Men oljepolitikken, utslippskutt, naturvernspørsmål har vært viktig, men også skatt og ikke minst ønsket om å gjøre velferden profittfri, sier Lysbakken.

Lukker ikke døren

– Det er nå åpenbart at SV kan få til en bedre politikk for våre velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på de premissene som er avklart i sonderingene. Å akseptere disse ville innebære at vi ville skuffe folk som er opptatt av et kraftfullt taktskifte for klima, natur og rettferdig fordeling, fortsetter lysbakken.

Han lukker samtidig ikke døren helt for fremtidige forhandlinger.

– SV vil når som helst i fireårsperioden være åpen for å forhandle om dannelsen av en rødgrønn flertallsregjering, betingelsen vil være at det forhandles med blanke ark.

Han sier også at SV heller ønsker en Ap-ledet regjering, enn en borgerlig regjering.

– Derfor kan Ap og Sp fortsette samtaler om å danne en ny regjering. Vi vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss, men vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene.

SV-lederen mener partiet ikke binder seg til Ap-regjeringen ved å trekke seg ut.

Vil sikre mot slalåm

– Jeg mener det er naturlig at de kommer til oss for å forhandle budsjetter og mange andre viktige saker, sier Lysbakken etter at SV onsdag bestemte seg for å bryte sonderingene med Ap og Sp i Hurdal.

Lysbakken gjør det samtidig klart at SV vil gjøre alt partiet kan for å sikre at den nye regjeringen ikke kjører slalåm i Stortinget.

Ifølge Lysbakken blir nettopp budsjettforhandlingene viktige for å oppnå dette fordi det der kan bli mulig å lage koblinger til andre viktige politiske saker.

– For eksempel saker som vi ikke har vært i stand til å nå fram med i disse forhandlingene.

– Må kreve virkelig forandring

SV-leder Audun Lysbakken sier han nå håper at de såkalte miljøpartiene i Stortinget har en felles holdning til hva som skal til for å gå i regjering.

– Man vil alltid kunne få til noen ting i regjering, men vår vurdering er at på klima er vi på et punkt der «noen ting» ikke er nok, sa Lysbakken på en pressekonferanse ved Hurdalsjøen onsdag.

Han mener partiene som er mest opptatt av klima og miljø må kreve «virkelig forandring og betydelige steg» for å gå inn i regjering.

– Vi må sørge for at vi har en felles holdning til dette, blant miljøpartiene på begge sider av blokkgrensen, og vi har tatt konsekvensen av det nå, sa Lysbakken.

SV-lederen mener valgresultatet for det han kaller de progressive kreftene i Norge var historisk godt, men legger til at de stemmene er delt mellom blokkene.

– Vi kommer til å jobbe med dette i Stortinget, å bygge bånd til partiene som er enige med oss i disse sakene, for å presse de større partiene.

Annonse

Støre har fortsatt håp

Ap-leder Jonas Gahr Støre håpet på et annet utfall, men sier at de vil samarbeide godt med SV selv om partiet har trukket seg fra regjeringssonderingene.

Ap-lederen betegner samtalene med SV som gode, tillitsfulle og respektfulle.

– Vi har en veldig god tone oss imellom, personlig, men også politisk, sa Støre til pressen ved Hurdalsjøen Hotell onsdag.

– Jeg vet at vi vil ha et godt samarbeid fremover. Jeg har respekt for at de kom til denne konklusjonen, sier Støre, som samtidig er åpen om at han håpet på et annet utfall.

Lysbakken har sagt at SV er åpne for å forhandle om en flertallsregjering senere i fireårsperioden.

– Det er et håp jeg deler om muligheten skulle by seg. Vi kommer til å ha nær kontakt og samarbeider godt med SV, sa Støre.

Han avkrefter at det er diskutert noen form for budsjett- eller samarbeidsavtaler med SV etter at de brøt ut av regjeringssonderingene.

– Vi har ikke diskutert noen form for avtale, fordi fram til for noen timer siden var målet vårt å havne i regjering. Men jeg er sikker på at vi kommer til å ha god kontakt med SV, sier Støre på en pressekonferanse på Hurdalsjøen hotell onsdag ettermiddag.

Han legger til at han mener samtalene på Hurdalsjøen har bidratt til at det blir et godt samarbeidsforhold mellom partiene, i tillegg til at han har et godt forhold til SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg tror vi kunne fått til mer i en flertallsregjering, det mener jeg fortsatt. Men sånn er det, nå får vi gå videre, sier Støre etter at SV onsdag trakk seg fra regjeringssonderingene.

– Jeg hadde håpet på et annet resultat. Men jeg har respekt for at SV har kommet til en annen konklusjon, sier Norges påtroppende statsminister.

Vedum ønsker forhandlinger med Ap

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forhandlingene mellom hans parti og Arbeiderpartiet bør fortsette etter at SV gikk ut av sonderingene onsdag.

– Vi mener tonen her i Hurdal gjør at vi bør gå i gang med forhandlinger så fort som mulig, sa Vedum på en pressekonferanse onsdag.

Han mener det hviler et ansvar på både Senterpartiet og Ap å fortsette forhandlingene.

Vedum kom med denne uttalelsen etter at det ble klart at SV forlater sonderingene om å danne regjering med Ap og Sp, noe som blant annet skyldes avstand i oljepolitikken:

– Det er en selvfølge at det kommer til å bli stabilitet rundt olje- og gasspolitikken, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum onsdag.

– Så er vi alle svært opptatt av å få ned norske klimagassutslipp og skape aktivitet langs hele kysten, så det ligger der, legger Sp-lederen til.

– Avstand for stor

Gjennom nesten fem dager med sonderinger ble det tydelig at Senterpartiet ville få gjennomslag for sin politikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Med den veien sonderingene har gått, mener jeg det ble mer og mer klart at Senterpartiet ville få gjennomslag for den politikken vi gikk til valg på, sa Vedum onsdag.

Like før var det blitt klart at SV trekker seg fra sonderingene.

– Når det kom til stykket, ble de politiske avstandene for store til at de ønsket å fortsette. Det var deres valg, sier Vedum, som gjennom hele valgkampen har holdt fast ved at han ønsker en Ap/Sp-regjering.

Støre taus

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer foreløpig ikke klart på om det kan bli en ren Ap-regjering eller om Sp blir med.

– En lunsj og en kopp kaffe, svarte Støre på hva man venter på når det gjelder spørsmålet om ett eller to partier i regjering.

Han møtte onsdag pressen etter at SV kunngjorde at de trekker seg fra regjeringssamarbeidet.

– Vi må bruke tiden og veien, sa Støre og la til at Senterpartiet er partiet han forholder seg til.

– Nå har vi håndtert denne situasjonen, så skal vi raskt komme tilbake til å si hvordan vi håndterer den neste. Jeg tror jeg har en ganske idé om hvordan det skal skje, sa Støre.

– Det kommer vi tilbake til – hvordan vi tar ansvaret videre med å gi Norge en god regjering, sa han.