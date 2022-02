Strømprisopprør gror i Arbeiderpartiet

Det dreier seg blant annet om Nidaros sosialdemokratiske forum og Trondheim Arbeidersamfunn i Trondheim, flere lag i Bergen, og Tromsø Arbeiderparti, skriver Klassekampen.

I forrige uke gikk Nidaros sosialdemokratiske forum ut med et krav om at regjeringen tar kontroll over kraftmarkedet, reforhandler strømkabelavtaler og gjør en ny vurdering om elektrifisering av norsk sokkel. Andre lag ønsker seg blant annet ordninger som makspris, priskontrollsystemer og toprissystemer.

Åsane Arbeiderparti i Bergen ønsker at regjeringens varslede energikommisjon skal utrede en sterkere politisk styring av energisektoren, blant annet med bestemmelser for fyllingsgrad i vannmagasinene og styring av overføringer til utenlandskablene.

Annonse

Trondheim Arbeidersamfunn ønsker skrinlegging av elektrifiseringen av norsk sokkel.

– Mange tenker at strømprisen er en krise, men den virkelige krisen er at Norge styrer mot et strukturelt kraftunderskudd allerede i 2026–2027. Da er det uklokt å bruke enorme ressurser på noe som i praksis er et meningsløst nullsumspill, sier Helge Rushfeldt, nestleder i Trondheim Arbeidersamfunn.

I Tromsø Arbeiderparti foreslår man at vannkraftprodusentene skal pålegges å ha nær 100 prosent fyllingsgrad i vannmagasinene i oktober.

(©NTB)