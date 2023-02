Oppland Arbeiderblad: – Vi må slutte med reform og strukturdebattene. Nå må vi drive med politikk og utvikle gode lokalsamfunn, sier Aud Hove.

– Fylkeskommunene må få fokus på samferdsel, kollektivtrafikken, bygge gode kompetanse og utdanningsinstitusjoner i hele Innlandet.

På fylkesårsmøtet til Hedmark og Oppland Senterparti på Lillehammer i helgen la ikke fylkesordførerkandidaten skjul på at de åtte årene med strid rundt kommune- og regionreform hadde kostet mye politisk energi.

Les også: Skuldar statsforvaltaren for å ville hindre deling av samanslåtte kommunar

– Bygge Innlandet

– Nå er vi der vi er. Vi har hatt en høring i fylkeslaget. Der sa flertallet at nå må vi jobbe for innlandet. Det var en veldig grei avklaring å få. Da bruker vi ikke mer tid på det. Nå jobber vi for et best mulig innlandet, sier Hove.

Hoves uttalelser var også en spark til statsforvalter Knut Storberget som har uttalt at kommuner i Innlandet bør slå seg sammen.

– Det er ikke hans jobb. Hvis noen kommuner vil slå seg sammen, er det greit. Men det er ikke noe som skal tvinges på dem, fastslår Sp-dronningen i fylket, nå også vikarierende stortingsrepresentant for Marit Knutsdatter Strand.

Hove sikter mot ordførerkjedet som Aps Even Aleksander Hagen skal levere fra seg til høsten. Aps fylkesordførerkandidat Thomas Breen flørtet åpenlyst med Sp-dronningen i Innlandet i OAs fylkesordførerduell for en måned siden.

Åpen for frieri

Nå signaliserer Aud Hove at frieriet ikke er avvist – selv om de to partiene ikke var i nærheten av å finne sammen i budsjettprosessen i fjor høst, og tonen har vært bitter og hard etter at Ap sikret fortsatt ett fylke etter folkeavstemningen.

– Dere giftet dere i sist periode med Ap, skilte dere etter folkeavstemningen, og forholdet har ikke vært det beste etter skilsmissen. Men finner dere sammen igjen nå igjen?

– Vi går til valg på programmet. Men vi har alltid skrytt av Hurdalsplattformen. Den er en god plattform for oss i Innlandet. Den peker på mye av det vi i Sp mener er viktig. Valget og styrkeforholdet der avgjør hvem en kan gå i dialog med. Jeg avviser ikke samarbeid verken med Ap eller andre. Men vi sitter i regjering sammen og det er klart at det påvirker oss., sier Hove.

Les også: Gjelsvik avviser hestehandel om kommuneoppløsninger

Skeptisk til Frp

Annonse

– Hva liker dere minst med eksen, da?

– I alle parforhold er det minst to sider. Vi har jatt mye god politikkutforming også etter vi avsluttet samarbeidsavtalen. Men det er disse prosessene, blant annet om harmonisering, som har lammet oss. Jeg tror både vi, Ap og de andre er klare for å bygge Innlandet nå framover.

– Er det noen dere ikke kan samarbeide med?

Vi har pekt på Frp tidligere. Samtidig har jeg sans for mye av det de går inn i. De har en veldig pragmatisk holdning til ting. Men de motarbeider det fylkeskommunale leddet. Det er litt vanskelig å samarbeide når de i sak etter sak prinsipielt stemmer mot i stedet for å utvikle fylkeskommunen.

Avviser ikke Rødt

– På venstresiden?

– Vi har samarbeidet på ytterste venstre fløy. Med Rødt har vi samarbeidet om fylkes oppløsning. Vi har vært opptatt av tjenester nært folk, gode skoler, ikke minst innen jordbruk. Vi hadde også en uttalelse med SV om strekningen E6 Moelv- Roterud. Der er vi enig om å gå ned på fartsgrense for å spare miljøet gjøre den utbyggingen bedre.

– Hva mener du er mest nytt i det nye fylkesprogrammet?

– Det er ikke så store forskjeller. Vi bygger på det vi har. I den tiden vi er inne i med beredskap og uro, ser vi at vi er en viktig leverandør av mat, energi og forsvar. Å være med å bygge opp de gode lokalsamfunn som leverer disse tjenesten blir en viktig oppgave framover, sier Hove.

Applaus for partitoppene

På fylkesårsmøtet lørdag var det topptungt frammøte fra regjeringen. Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum, justisminister Emilie Enger Mehl og barne- og familieminister Kjersti Toppe møtte stormende jubel og applaus.

Toppe holdt fram det regjeringen hadde gjort i kampen mot utenforskap, psykisk helse og barnevernet.

– Bry dere om barnevernet dere. Det er like viktig som eldreomsorgen, sa Toppe og fortalte om møtet med en 13-år gammel jente som hadde blitt flyttet rundt 13 ganger.

– Hun sa at alt hun ønsket seg var at noen ville ha henne. Hun var en veldig fin jente. Jeg hadde bare lyst til å ta henne med meg, sa Toppe.

Emilie Enger Mehl framholdt alt regjeringen hadde gjort på beredskaps-siden og innenfor justis-sektoren. Beredskap var også noe delegatene på årsmøtet snakket mye om, men foruten psykisk helse, var det framfor alt strøm og kraftkrise so sto i sentrum for debatten.

– Vi trenger mer handlekraft fra regjeringen, ble det flere ganger sagt fra talerstolen.