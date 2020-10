Strenge miljøkrav i EUs landbruksreform

Enigheten ble kunngjort av Tysklands landbruksminister Julia Klöckner på en pressekonferanse tidlig onsdag morgen. Forhandlingene i Luxembourg hadde pågått i to døgn.

Klöckner mener forslaget er et godt kompromiss mellom behovet for konkurransekraft og målet om å oppnå et grønnere jordbruk.

Den felles landbrukspolitikken står for den største delen av EUs budsjett, og det er budsjettert 387 milliarder euro til landbruket over sju år fra og med 2023.

Avtalen fører til at de enkelte medlemslandene får større fleksibilitet til å lage egne lover på området, og bestemme mer over hvordan midler skal distribueres innad i landet. I tillegg får de enkelte gårdsbrukene et noe forenklet byråkrati å forholde seg til.

Til gjengjeld må landene sette høyere standarder for å gjøre landbruket sitt mer miljøvennlig, og må øke insentivene til landbruket for å drive mer miljøvennlig.

Den enkelte bonde må dessuten leve opp til strengere miljøkrav for å få økonomisk støtte fra EU. Til gjengjeld kan de få mer støtte gjennom et økologisk program dersom de driver miljøvennlig. Hvert medlemsland må bruke minst 20 prosent av midlene de får utbetalt fra EU til formålet, noe mange østeuropeiske land var skeptiske til.

