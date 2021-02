Stortinget avliver lensmannen

Alle partier utenom Frp og Sp går inn for å erstatte lensmannstittelen med den kjønnsnøytrale tittelen «politiavdelingsleder». Det kommer fram i behandlingen av politimeldingen, hvor justikomiteen avla sin innstilling tirsdags formiddag.

– Det er svært kjedelig at stortingsflertallet er mer opptatt av å drive identitetspolitikk enn å bevare språket og en forståelse som folk flest kjenner til, sier Frps Per-Willy Amundsen.

Forslaget om å endre navn kom fra Politidirektoratet 2. februar i år, etter Stortingets vedtak i 2019 om at alle yrkestitler i statlige virksomheter skal være kjønnsnøytrale.

Men ikke før nå har partiene tatt stilling til selve lensmannstittelen. I justiskomiteen ble det fremmet forslag om å skjerme lensmannen fra denne endringen, og dette fikk altså ikke flertall.

900 år

Vedtaket om kjønnsnøytrale titler ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 2019, men Frp og Sp sier nå de vil gjøre et unntak for lensmannen.

– Denne tittelen har en lang tradisjon og alle kjenner begrepet. Når man bruker «mann» i lensmann så er det kjønnsnøytralt, fordi det referer til mann som i menneske, sier Amundsen.

Senterpartiets Jenny Klinge er enig.

– Nå mister vi et ord som har en nasjonal forankring gjennom 900 år.

– Men dere stemte for at alle titler skulle være kjønnsnøytrale?

– Det anser jeg som et arbeidsuhell, for da hadde vi ikke oversikt over hva dette betydde i praksis. Man må huske at saken ikke var utredet den gangen. Det bør være mulig for politikere å endre mening når man ser de praktiske konsekvensene av et vedtak.

Arbeiderpartiet mener endringen ikke vil få en praktisk betydning.

– Vi mener at en navneendring kun betyr et nytt navn, og at det ikke endrer noe materielt på innholdet, sier Lene Vågslid (Ap).