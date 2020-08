Støre vil ha medlemmer tilbake etter storstilt medlems-exit

Etter at Trond Giske ble enstemmig innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti, har 143 Ap-medlemmer meldt seg ut av partiet i protest. Det skriver Aftenposten.

Disse håper partileder Jonas Gahr Støre å få tilbake.

– Jeg ønsker hver og en av dem tilbake til Arbeiderpartiet. Vi er konsekvent imot seksuell trakassering. Vi har handlet kraftig imot trakassering, basert på varsler. Vi har forsterket regelverket og arbeider på alle nivåer for nulltoleranse for trakassering, sier Støre til Nationen.

Støre er på turné i Nord-Norge, og brukte dagen i Vesterålen. Han forteller at Arbeiderpartiet skal være trygt for alle.

– Jeg skjønner at denne saken skaper reaksjoner, fordi den har en forhistorie. Men Ap er et konsekvent parti som jobber for at kvinner og menn skal være trygge når de engasjerer seg i partiet. Vi har kommet et godt skritt i å endre den kulturen som det var nødvendig å rydde opp i, men vi er ikke i mål. Vi skal fortsette det arbeidet med full styrke.

Støre sier tydelig at en hvilken som helst leder som trakasserer, blir slått ned på.

– Støre må si klart ifra

En av dem som har meldt seg ut er Vibeke Ek fra Tromsø, som har vært medlem siden 1994.

Hun sier til NRK at hun er forbannet, fordi det ikke skal være nødvendig å melde seg ut.

– Jonas Gahr Støre må gå ut å si klart fra at ledere som trakasserer ønsker vi ikke i Arbeiderpartiet. Det skal være reell mulighet for alle kvinner å være med, sier Ek.

Støre sier han ønsker Ek tilbake.

– Sier du klart ifra, slik Vibeke Ek ber om?

– Ja. Ledere som trakasserer kan ikke være ledere. Hvis det avdekkes så får det konsekvenser. Det skal være trygt for kvinner i likestillingspartiet Ap. Jeg håper Vibeke kommer tilbake til Ap, for det er der vi trenger engasjementet hennes.

Ingen livstidsforbud

– Er dette en partikrise?

– Det er en krise for de menneskene som opplever seksuell trakassering og det er svært alvorlig hvis noen av våre tillitsvalgte står ansvarlig for det. Vi har regelverk som setter tydelige grenser og evner å handle når de grensene tråkkes over. Vi skal stå i kampen for de verdiene metoo har løftet fram, svarer Støre.

Partilederen sier de reagerte konsekvent da varslene kom mot Trond Giske i 2018.

– Det har skjedd (at grensene ble tråkket over, journ.anm.). Vi hadde en sak mot partiets nestleder og han måtte trekke seg som nestleder og finanspolitisk talsperson.

– Men det er ikke snakk om noe livstidsforbud?

– Den gangen var det snakk om de to vervene, og vi sa at det skulle reageres konsekvent. Det finnes veier tilbake, men da må tilliten opparbeides igjen.

Nå er det Trøndelag Arbeiderparti som skal bestemme om Giskes tillit er gjenvunnet, forklarer Støre.

– Du får tillit gjennom valg på ulike nivåer i vårt parti. Valg skjer lokalt til kommuner og fylker. Det er de som må avgjøre hvem som har tillit og som skal få verv. I dette tilfellet er det Trøndelags ansvar. Jeg har også ansvar for å gi folk tillit, men det er i andre verv. Det er ikke det dette handler om.