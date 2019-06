Støre: – Vedum spiller på populistiske strenger

Senterpartiet ruver på meningsmålingene og kan gjøre et historisk brakvalg i kommunevalget til høsten. Samtidig ligger Ap an til å gjøre et av sine verste kommunevalg noensinne. Sp er partiet Ap lekker mest til.

Ap-lederen sier til Dagsavisen at han mener at Sp og Vedum spiller på «populistiske strenger», men presiserer at de gjør det på en litt annen måte enn det man ellers ser i politikken.

– Han velger enkle bilder, enkle løsninger, enkle overskrifter. Men han tar reelle problemer på alvor og har aldri brukt sitt politiske virke til å tråkke på svake grupper. Det gjør ofte populister, sier Støre.

Vedum svarer at Sp ønsker å beholde lokalsykehus, motarbeide økte avgifter for arbeiderfolk, nærpoliti og et alternativ til sentraliseringspolitikk.

– Om Ap mener at dette er populisme, så skal de få lov til å mene det. Jeg sier bare det vi mener, sier Vedum.

