Støre til Vedum: Ap kommer ikke til å si opp EØS-avtalen

De to statsministerkandidatene møtte hverandre til duell om EU og EØS, et område som tydelig skiller de to partiene.

Vedum fikk spørsmålet om hvor snart han vil gå i gang med å forhandle med EU om en ny avtale hvis det blir regjeringsskifte.

– Vi må starte med én gang. Vi ønsker bedre samarbeidsavtaler med EU. Vi begynner med det viktigste først: Jernbanen, kraftpolitikken og arbeidsmarkedet, sa Vedum.

Det var jovial tone mellom de to statsministerkandidatene, og både smil og små-spøker i duellen. Likevel ga Støre sin motpart tydelig beskjed om at det er helt uaktuelt for Ap å sette EØS-avtalen i spill.

– Som med alle avtaler, må du jobbe for å gjøre den bedre. Men å si den opp, det er en dårlig idé, sa han, og fortsatte:

– Arbeiderpartiet kommer ikke til å regjere på det og ta ansvar for det.

