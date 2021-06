Støre spår jevnt valg: – Vi tar ikke noe resultat på forhånd

– Det kommer til å bli jevnt. Høyresiden har ingen planer om å tape, og jeg tror de kommer til å bruke alle triksene i boka. Det gjør vi også, i og for seg, sa Støre da han tirsdag talte til Arbeiderpartiets siste sentralstyremøte før høstens stortingsvalg.

Selv om meningsmålingene viser solid flertall for de rødgrønne partiene, minner Støre om at Norske valg pleier å være jevne.

– Vi tar ikke noe resultat på forskudd. Det er 13. september som avgjør, slo han fast.

Vil ha med SV

Mens Senterpartiet nylig har lansert sin partileder Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat og helst bare samarbeider med Arbeiderpartiet i regjering, slo Støre tydelig fast at han ser for seg et samarbeid også med SV.

– Det kommer til å bli masse snakk om dette nå: hvem skal samarbeide med hvem? Vi legger det veldig klart fram. De tre partiene har mulighet for flertall, og de har god mulighet til å lage politikk sammen. Det er det alternativet som har klart størst oppslutning i folket, sier Støre.

Støre mener at landet står ved et veiskille etter åtte år med Høyre-styre. Han mener valget står mellom å sette «vanlige folk først», som er Arbeiderpartiets slagord, på den ene siden:

– Eller vi kan fortsette en politikk med økte forskjeller, der de med mest bestemmer de viktigste sakene og fordelingen av de største ressursene. Vi får større utrygghet i arbeidslivet, og mer av velferden blir privatisert og sentralisert. Det har vi sett på de åtte årene, sa han.

– Jakter flertall

Støre understrekte at Arbeiderpartiet har fått gjennomført mye politikk, selv i en periode hvor de har vært i opposisjon. Han trakk blant annet fram endringer i pensjonsreguleringen, pensjon fra første krone og bedre regulering av innleie.

Feriepenger til permitterte ble også trukket fram:

– Det ble jo latterliggjort og kalt «galskap» av Høyre, inntil de snudde om og gjorde noe med det, påpekte Ap-lederen.

Og fortsatte:

– Alt dette er gjort i mindretall. Men det vi jakter på nå, er flertall.