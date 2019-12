Støre: Sletting av EU-kvoter kan sikre klimanøytralitet

Norge er ikke avhengig av FN-kvoter for å bli klimanøytralt, fastholder Støre. Han mener vi i stedet kan kjøpe og slette utslippskvoter fra EUs kvotesystem ETS for å nulle ut effekten av gjenværende utslipp i Norge.

– Vi har altså europeiske kvoter innenfor det såkalte ETS-systemet som fungerer, og det er fullt mulig å erstatte mangel på FN-kvoter ved å kjøpe europeiske kvoter, sier Støre til NTB.

Bakteppet er de internasjonale klimaforhandlingene som startet i Madrid mandag. Der er kvotehandel et hovedspørsmål, og så langt har det vært vanskelig å nå enighet om regelverket.

Men det fins alternativer hvis forhandlingene skulle mislykkes, ifølge Støre.

Han legger til at hovedvirkemiddelet uansett må være utslippskutt hjemme.

– Kvotemekanismer må til for at verden skal nå sine klimamål. Men et land som Norge kan ta hoveddelen av kuttene hjemme, og ikke hele tida vise til muligheten til å kjøpe seg ut av det.

Han viser spesielt til ikke-kvotepliktig sektor. Der skal Norge kutte utslippene med minst 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030.

Disse kuttene mener Arbeiderpartiet må tas nasjonalt, uten kvotekjøp.

(©NTB)