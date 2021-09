Ny regjering kan være klar om to uker: – Vi jobber og står på

– Det går så bra så. Vi jobber og står på, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB fra vinduet i rommet hvor Sp-toppene sitter og jobber med forhandlingene torsdag formiddag.

Tidligere på dagen satt Vedum og makkerne i samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans rådgiverkorps. Stemningen var tilsynelatende på topp, og begge partilederne viste tommelen opp og smilte bredt til fotografene på utsiden.

Partilederne tar helgepause

Etter dramatikk på Hurdalssjøen hotell onsdag, da SV pakket sammen og forlot regjeringssonderingene, er arbeidet nå gått over i en ny fase.

Målet er å bli enige om en regjeringsplattform innen statsbudsjettet legges fram for Stortinget 12. oktober. Vurderingen er da at overtakelsen kan skje allerede fredag 15. oktober, ifølge en sentralt plassert partikilde.

Det er ventet at Støre og Vedum vil forlate forhandlingshotellet senere torsdag og ikke komme tilbake før mandag. Før de drar skal de treffe pressen klokken 13.

Mens de to partilederne trolig kommer til å tilbringe helgen på hver sin kant, blir et utvidet rådgiverkorps igjen på hotellet, hvor de jobber med å skrive sammen partienes politikk på flere områder.

Flere oppgaver venter

Tirsdag 12. oktober legges forslaget til statsbudsjett for 2022 fram for Stortinget. Det er ventet at statsminister Erna Solberg (H) formelt vil meddele sin avskjed til Stortinget og Kongen etter at budsjettet er lagt fram.

Solberg-regjeringen vil så fortsette som forretningsministerium inntil en ny regjering er klar.

Neste oppgave blir å skrive om budsjettforslaget i den nye Støre-regjeringens ånd og deretter sikre støtte til budsjettet i Stortinget. Planen til Sp og Ap er å snakke med SV om dette først.

De to partiene vil i praksis ha rundt ti dager på seg til å bli ferdige med dette. For at Stortinget skal rekke å behandle budsjettet før jul, må endringsforslagene nemlig være de folkevalgte i hende innen 10. november, ifølge Stortingets administrasjon.

Ga etter for Vedums krav

Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk allerede onsdag kveld videre fra sonderinger til formelle regjeringsforhandlinger på Hurdalsjøen Hotell.

Skiftet skjedde etter at SV tidligere på dagen altså trakk seg fra prosessen.

SV-leder Audun Lysbakken trakk fram oljepolitikken som en hovedgrunn til at sonderingene endte med brudd.

– Det er ingen hemmelighet at der møtte vi en situasjon der vi sto ganske alene, erkjente han.

På en pressekonferanse onsdag kveld bekreftet Støre at han ga etter for Vedums krav om avklaringer på nøkkelområder fra SV allerede før forhandlingene kom i gang.

