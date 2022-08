Støre: Ser på strømordninger for næringslivet

– Vi er i en situasjon som er ganske ekstrem, sier Støre til TV 2, og legger til:

– Vi ser på ordninger for de delene av næringslivet som nå har særlig behov.

Det var blant kravene Arbeiderparti-lederen fikk fra sine egne ordførere i tirsdagens krisemøte om strøm: Målrettede tiltak mot bedrifter og industri.

– Veldig mange bedrifter har langsiktige kraftkontrakter som har prisnivåer som vi kjenner. Men andre har ikke det, og det må vi se på, sier Støre til VGTV.

Han sier at makspris på strøm er oppe til vurdering, men understreker at det er fyllingsgradene i vannmagasinene som må opp.

– Det er viktig at vi stiller krav til strømselskapene om at de prioriterer å fylle opp vannmagasinene slik at vi har sikkerhet for tiden som kommer, sier han.

Mer konkret enn at tiltakene kommer til høsten, vil ikke statsministeren være.

– De kan komme før, men det er viktig at tiltakene er treffsikre og at de ikke har negative konsekvenser på andre siden, legger Støre til.