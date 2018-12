Støre om ulvejakt-vedtak: – Erna Solberg bidrar til økte konflikter

Mandag sendte stortingsgruppene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet brev til statsminister Erna Solberg, hvor hun blir bedt om snarest mulig å stille i Stortinget for å gjøre rede for ulvevedtaket som ble lagt fram samme dag.

Jonas Gahr Støre har i egenskap av å være parlamentarisk leder i Ap underskrevet brevet sammen med Marit Arnstad, som har samme rolle i Sp.

– Det trengs en redegjørelse for hvorfor regjeringen igjen unnlater å følge opp Stortingets faktisk vedtatte bestandsmål. Bestanden skal ligge mellom fire og seks ynglinger årlig, skriver Støre i en SMS til Nationen.

Regjeringen har overkjørt vedtaket fra to rovviltnemnder fra i sommer, som ville at tre flokker innenfor ulvesonen skulle skytes. Siste offisielle bestandsmåling tilsier at det var 10,5 ynglinger av ulv i Norge, i og med at ynglinger i revirer som også dekker svensk territorium regnes som et halvt kull.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) trakk mandag blant annet fram at ulveflokkene i Julussa og Osdalen ble skutt i januar i år da han argumenterte for at Slettåsflokken i Trysil, som beregnes til tre individer, kunne tas ut som eneste flokk innenfor ulvesonen i lisensjakta som skal igangsettes rett over nyåret.

Inneværende registreringssesong avsluttes 31. mars, og foreløpig har Rovdata dokumentert fire valpekull i helnorske revirer, i tillegg til et ennå ikke klarlagt antall ynglinger i grenserevirer.

Mangenflokken, hvis revir dekker flere kommuner i Akershus og Hedmark, og Hobølflokken i flere kommuner nordøst i Østfold får leve videre etter regjeringens vedtak.

– Over lengre tid har regjeringen ført en politikk som er i strid med bestandsmålet selv om Stortinget i flere runder har vært helt tydelig på at dette skal nås. Erna Solberg bidrar til økte konflikter når det vedtatte bestandsmålet igjen ignoreres. Regjeringen må derfor forklare seg for Stortinget, skriver Støre.

Det Støre viser til, er mer spesifikt ulvevedtaket fra sommeren 2016, som Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet sikret flertall for, og stortingsvedtaket om presisering av hvordan naturmangfoldloven skal anvendes fra i fjor vår.

Det er i vedtaket fra 2016 at bestandsmålet for ulv settes til mellom fire og seks årlige ynglinger av ulv i Norge, hvor minst tre må finne sted i revirer som i sin helhet ligger på norsk territorium. Fram til da var bestandsmålet på tre helnorske ynglinger.

– Arbeiderpartiets mål er å dempe konfliktene gjennom at Stortingets demokratiske og nøye gjennomarbeidede vedtak blir fulgt opp slik det skal, fortsetter Støre.

Marit Arnstad uttalte seg om kravet om redegjørelse fra statsministeren overfor Nationen mandag. Hun sa da at det var tre ting Sp og Ap vil ha svar fra Solberg om:

– Det ene er om regjeringen forholder seg til bestandsmålet som Stortinget har satt. Det andre er om de anerkjenner rovviltnemndenes arbeid, siden de år etter år underkjenner dem. Det tredje er at når ett av regjeringens egne parti sier det må en lovendring til, må en samlet regjering vurdere om det er behov for dette for å oppfylle det Stortinget har sagt om ulvepolitikken, sa Arnstad.