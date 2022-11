Støre om priskrisen: Vi har gjort en lang rekke ting

– Karensåret for arbeidsavklaringspenger er borte, den usikkerheten er fjernet. Vi har økt trygdene, de er lønnsjustert gjennom året for å komme gjennom denne vanskelige tiden, og vi har oppjustert sosialhjelpen midtveis i året, sa statsministeren under den muntlige spørretimen i Stortinget.

Han pekte også på at det i tillegg gis en god del støtte og lettelser gjennom strømstøttepakkene, for eksempel til enslige forsørgere og studenter.

Støre ble konfrontert av Rødt-leder Bjørnar Moxnes med at «flere hundre tusen familier» sier de må gå til Nav for akutt hjelp, til ideelle for mat, eller velge mellom måltider og strøm for å få det til å gå rundt. Rødt foreslår i sitt alternative budsjett å heve minsteytelsene i velferdsstaten med 12.000 kroner årlig. Men hva gjør regjeringen, ville Moxnes vite.

– Jeg er hele tiden åpen for å se på ordninger som kan treffe og som kan løfte. Det er spørsmål både om de enkelte satsene og nivået på satsene som vi må se på. Men hovedlinjen i budsjettet er å få kontroll på prisveksten og sørge for at veien inn i arbeid blir mulig for folk som står utenfor, sa statsministeren.