Støre: Noen uenighetspunkter gjenstår

Støre ankom Hurdalsjøen Hotell like etter klokken 8.30 mandag morgen.

– Vi jobbet godt gjennom slutten av forrige uke, der vi la et godt grunnlag, sier Støre.

På spørsmål om hvorvidt det er de vanskeligste sakene som gjenstår, sier han:

– En god del er ryddet opp i og løst når vi nå skriver oss sammen. Men det er selvfølgelig noen uenighetspunkter igjen.

– Pakket for hele uka

Han vil ikke tidfeste hvor lenge forhandlingene vil vare, men sier han har pakket for å bli på Hurdalsjøen hele uka.

– Vi har ikke satt noen dato for når vi skal være ferdige, men jeg og Vedum er enige om at det ikke skal ta lengre tid enn nødvendig, sier Ap-lederen.

Han ble spurt om arbeidet med å utnevne statsråder er i gang, og svarte følgende:

– Vi snakker om litt av hvert hele tiden. Det er dråper her og der, men jeg tror ikke jeg skal lette på sløret på det nå. Det viktigste er plattformen, sier Støre.

Mens partilederne dro fra Hurdalssjøen torsdag, har andre folk fra begge partiene jobbet videre med å finne felles politikk og skrive det sammen gjennom helgen. Målet er at det skal munne ut i en regjeringserklæring, som tidligst blir presentert i løpet av uka.

– Det skal jo være det dokumentet regjeringen baserer arbeidet sitt på, sier Støre.

– Møtes utpå formiddagen

Mandag skal partilederne først diskutere arbeidet som er gjort med sine partier, før de setter seg sammen for å diskutere.

– Nå skal vi ta tak i alle temaene. Vi skal ha en gjennomgang av alt arbeidet som er gjort i helgen, vi har jo skrevet oss gjennom det aller meste. Og så skal vi sortere sammen når vi møtes litt utpå formiddagen, sier Støre.

Regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet startet onsdag i forrige uke. I forkant hadde også SV deltatt i sonderinger, men partiet valgte å bryte før forhandlinger kunne starte.

Vedum møtte opp sent

Vedum dobbeltparkerte på Hurdalsjøen Hotell litt etter klokken 9. Han kom sent etter å ha kjørt datteren sin til skolen.

Sp-lederen sier han har pakket klær for å bli på Hurdalsjøen hele uka.

– Vi jobber grundig og godt med alle saker, og bruker den tiden vi trenger. Men det er bra fremdrift, sier Vedum.

Han sier det er mange saker Ap og Sp er enige om, men legger til at det også finnes vanskeligere saker.

– Det er alltid sånn at det er noen saker man bruker mer tid på. Men nå skal vi bare jobbe. Det er et felles ansvar både for Sp og Ap å få til en bra plattform, sier Vedum.

Han peker på utjevning av sosiale forskjeller og det å utvikle alle deler av landet som saker der Ap og Sp er enige. Rovdyr trekker han fram som en av sakene de bruker tid på.

– Men vi er ikke ferdige med noe før vi er ferdige med alt, legger han til.