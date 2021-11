Støre med vaksineløfte: – Vi skal få til et taktskifte

– Nå skrur vi opp farten i vaksineringen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han redegjorde for regjeringens koronastrategi fra Stortingets talerstol tirsdag.

– Vi skal få til et taktskifte, lovet Støre.

Han ber nå kommunene om å stå klare til å sette 400.000 vaksinedoser i uka, i utgangspunktet ut april neste år.

Målet er at hele den voksne befolkningen skal bli vaksinert med en tredje dose før påske. Regjeringen har tidligere bestemt at alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose. Først i køen står personer over 65 år og helsepersonell.

Samtidig kom Støre med en innstendig bønn til landets uvaksinerte:

– Mitt klare bud til alle som nå har takket nei, er: Takk ja og vaksiner dere, sa Støre.

Dette er tiltakene

Støre avkreftet tidligere tirsdag at det er aktuelt med en ny nedstengning nå. Det samme budskapet gjentok han fra Stortingets talerstol.

– I dagens situasjon mener regjeringen det ikke er riktig eller forholdsmessig å be alle holde seg hjemme.

Regjeringen innfører likevel en rekke nasjonale påbud og anbefalinger for å redusere trykket på helsetjenestene:

* Hvis du bor sammen med en som har fått påvist koronasmitte, må du heretter sitte i karantene til du har fått negativt testsvar. For å slippe karantene, må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i sju dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test.

* Er du selv smittet, må du holde deg isolert i fem dager i stedet for to. Du må også ha vært feberfri i 24 timer.

Dette kommer på toppen av tiltakene rettet spesifikt mot personer som tror de kan være smittet av den nye koronavarianten, omikron.

Anbefaler munnbind

I tillegg kommer regjeringen med en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kollektivtrafikk, taxi og på kjøpesentre hvor det ikke er mulig å holde avstand, samt i kontakt med ansatte i helsevesenet.

Anbefalingen om å teste skoleelever i områder med økende smittespredning blir videreført.

Støre varslet at regjeringen også jobber med nye innstramminger i grensereglene. Dette vil det komme mer informasjon om senere tirsdag, sa han.

– La det ikke være noen tvil – regjeringen er beredt til å iverksette nødvendige tiltak raskt dersom situasjonen tilsier det og vi har solid faglig dekning, sa Støre.