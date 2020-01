Støre lover statlig flyambulanse-styring om han blir statsminister

– Alvoret i denne tillitskrisen er gjort tydeligere av at regjeringen nå styrker luftambulanse-kapasitet med ekstra tiltak – ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes – fordi folk i Nord ikke er trygge. Da vil jeg si: Arbeiderpartiet vil begynne arbeidet med statlig overtakelse når vi kommer i regjering, sier Støre til VG.

Ap-lederen sier de vil vise respekt for inngåtte avtaler og vil gå i dialog med Babcock for å finne ut hvordan det skal løses.

Annonse

Støre mener at tilliten til utredningen om tjenesten som regjeringen har gående, svekkes fordi fagforeninger ikke representert.

– Jeg må si at jeg er overrasket over at Ap konkluderer før de har fått utredningen om tjenesten, som de selv har vært med på å be om. Støre er ikke opptatt av kompetansebasert politikk lenger og kan komme i en situasjon hvor ekspertutvalget foreslår en annen modell enn den Ap nå ideologisk går inn for, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Blir Støre statsminister, lover han også at Finnmark skal få bli et eget fylke igjen. Ap-lederen er denne uken i Troms og Finnmark for å få innspill til partiets programarbeid.

(©NTB)