Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget

Støre forteller til NTB at han nå vil fremme en interpellasjon til statsministeren for å få en avklaring om regjeringsgrunnlaget.

Signalet fra de gjenværende regjeringspartiene har så langt vært at de vil fortsette å styre på grunnlag av regjeringsplattformen fra Granavolden, som ble forhandlet fram da KrF ble med i regjeringen for ett år siden.

Frp, derimot, har sagt at partiet ikke er lenger vil se seg bundet av Granavolden. I stedet vil partiet legge sitt eget partiprogram til grunn.

Det betyr at Solberg regjerer på grunnlag av en plattform som ikke har flertall, påpeker Støre.

– Da er det rimelig at hun gir en gjennomgang for Stortinget om hvordan hun ser på grunnlaget for denne regjeringen, sier han.

Støre mener situasjonen skaper usikkerhet både om statbudsjettet for 2020 og om andre vedtak som regjeringen fattet før Frp gikk ut.

– Det er en viktig avklaring for Stortinget hvordan statsministeren ser på samarbeidsforholdene.

En interpellasjon innebærer at det settes av mer tid til debatt enn under vanlige spørsmål i spørretimen. Svarfristen for interpellasjoner er én måned.

