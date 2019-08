Støre kåret til vinneren av «rotete og kranglete» partilededebatt

Både VG , Dagbladet , Bergens Tidende , Adresseavisen og Stavanger Aftenblad kåret Ap-leder Jonas Gahr Støre til vinner etter debatten, mens Nettavisen mener statsminister og Høyre-leder Erna Solberg var kveldens klare vinner. I Adressa deler Støre førsteplassen med SV-leder Audun Lysbakken, mens VG gir både han og Venstre-leder Trine Skei Grande terningkast 5.

Mange reagerte imidlertid på at debatten, som ble sendt direkte på NRK fra Arendal, var preget av mye munnhoggeri.

– Folk flest opplever ofte debatter som kranglete og negative. Det fikk vi et eksempel på nå, sier professor og retorikkekspert Jens Elmelund Kjeldsen til NTB etter debatten.

Han gir et eksempel:

– Når man ser programlederen stå mellom de to sidene og vifte armene opp og ned i forsøk på å få ordet, er det et godt bilde på at det har blitt for kranglete, sier Kjeldsen, som er professor på Universitetet i Bergen.

Høy temperatur

Spesielt da partilederne debatterte bompenger og klima, var temperaturen høy. I løpet av kvelden var de også innom tema som profitt i velferden, EØS, valgfrihet for familiene og eiendomsskatt.

VG skriver at Støre snakker bedre enn Solberg på saker folk kan kjenne seg igjen i.

– På hugget, bra timing, lett og fikk fram latteren blant tilhørerne, er dommen over Ap-lederens innsats.

Dagbladet skriver følgende om Støre:

– Kvikk og godt orientert i bompengespørsmålet og lykkes med å innta en mellomposisjon, samtidig som han skiller seg fra Erna Solberg.

Trekker fram Jensen

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal trekker overfor NTB fram Frp-leder Siv Jensen. Han mener hun knuste førstekandidat Trym Helge Aafløy for Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) i Bergen da de møttes til duell om bompenger innledningsvis i debatten.

– Jensen avlivet Aafløy fra FNB da de møttes til duell. Hun var forberedt og krystallklar, og det må ha vært vondt å være ham, sier Ringdal til NTB.

Aafløy blant annet ble stilt til veggs om partiets politikk på andre områder enn bompenger.

Ringdal, som er førstelektor ved Westerdals, trekker også fram MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm etter debatten.

– Hun var sterk, klar og engasjert da hun kritiserte oppmerksomheten på bompenger i en tid preget av klimakrise. Hun var passe rasende, sier Ringdal.

Blant partilederne som skuffet mest, trekker han fram Venstre-leder Trine Skei Grande og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Støre ble litt borte, og når han var på, var det litt blekt. Grande var politisk uklar og fremføringsmessig svak, fastslår Ringdal.

Reagerte på sosiale medier

En av dem som reagerte på toneleiet i debatten, er stortingsrepresentant Abid Raja (V).

– Er det lov å si at partilederdebatten fra Arendal er veldig masete å høre på. Avbrytelser, munnhoggeri, mye skriking og sinne. Hva har skjedd med norsk politisk debatt, for det har vel ikke alltid vært slik?, skriver han på Twitter.

Etter debatten vedgår statsminister Erna Solberg (H) at temperaturen til tider var høy, spesielt da bompenger ble diskutert.

– Dette var en debatt hvor alle forsøkte å få ordet, og da blir kanskje også debatten høyere. Dette er en sak som er krevende, sier hun til NTB.

